Magaly Medina no estuvo ajena a la noticia del descenso a segunda división de Alianza Lima y no dudó en dar su ácida crítica al club victoriano mostrando los diferentes ampays del que fueron protagonistas varios jugadores del equipo como Carlos Ascues, Jean Deza, entre otros, quienes que se iban de fiesta desde la pretemporada de este año. Incluso algunos no respetaban su descanso y preferían irse de juerga un día antes de ir a entrenar.

“Yo no sé como algunos dirigentes pueden contratar jugadores que tienen tantos antecedentes y se alucinan que los pueden cambiar. Por ejemplo este (Deza) ha sido caserito nuestro y ahora que Alianza ha perdido la categoría en primera división después de 82 años, equipo icónico. Medio país es hincha de Alianza”, dijo Magaly Medina.

“Ahora hay llanto nacional porque las malas decisiones se toman y nosotros advertimos desde enero con el ampay de Ascues. Estaban en pre temporada. Así ha sido una tras otra”, agregó la periodista.

TROME | Magaly Medina mostró los ampays a los jugadores de Alianza Lima

“El 17 de febrero, después que Alianza ganara un partido se fueron a celebrar Deza y Ascues con la Shirley Arica. Ahí estaban celebrando, bebiendo como si hubieran ganado el campeonato nacional . Ese era el nivel de jugadores que contrataron. Si tu convocas a indisciplinados que no sudan la camiseta, a la larga vas a pagar los platos rotos y esta vez los pobres hinchas son los que lo lamentan”, mencionó.

Incluso, Magaly bromeó que ella cuidaba a los jugadores mejor que cualquier dirigente aliancista que a pesar de las pruebas y las imágenes de su indisciplina, todo lo pasaban por alto y nadie fue sancionado.

TAMBIÉN LE CAYÓ A BENGOECHEA

Respecto al exDT de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, Magaly Medina indicó que siempre los disculpaba con la excusa de que son jóvenes “mientras nosotros acá matándonos, poniéndolos en evidencia diciéndoles la verdad a todos los dirigentes” .

Recordemos, que en una oportunidad Bengoechea se refirió al programa de Magaly y sostuvo que “no miro ni voy a mirar esos programa. Con respecto a decisiones que podamos tomar, siempre van a ser del portón para dentro. Tenemos muchos futbolistas que tienen muchas ganas de que Alianza Lima tenga una gran temporada”.

TROME | Magaly Medina criticó a exDT de Alianza Lima, Pablo Bengoechea