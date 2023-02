LA IGNORA. Magaly Medina multiplicó por cero a Andrea Llosa y dijo que no le iba a ‘dar color cualquiera’, luego que la periodista la calificó de ‘angurrienta’ y tener el ‘sindrome de la Chilindrina’ porque se siente ‘dueña de los artistas’ y le ‘jo..’ que otros programas de ATV aborden temas de farándula. Esta situación se dio después que la conductora entrevistó a los familiares de John Kelvin en su espacio televisivo.

Magaly, Andrea Llosa afirmó que te molesta que en otros programas de ATV se entreviste a artistas, ¿es cierto?

Sobre ese tema no hablaré, a los enemigos los escojo yo y no al revés.

¿En la interna te han pedido no hablar de lo que dijo Andrea?, porque te llamó angurrienta, que tienes el síndrome de la Chilindrina...

Nadie me ha pedido nada, pero no me gusta darle color a cualquiera.

Pero ¿estás tranquila?, ¿no te ha molestado su comentario de Chilindrina angurrienta?

Sin comentarios.

Magaly Medina y Andrea Llosa enfrentadas

¿QUÉ DIJO ANDREA LLOSA SOBRE MAGALY?

Andrea Llosa no dudó en responderle a Magaly Medina, luego de la dura crítica que le diera por la entrevista que le hizo a la familia de John Kelvin a fin de pedir la tenencia de los hijos de Dalia Durán. En entrevista con Trome, la conductora de ‘Andrea’ reveló que la ‘urraca’ quiso pagarle al cumbiambero para que se siente en su set.

“ A mí me parece bien ocurrente Magaly , porque el año pasado, en noviembre, cuando John Kelvin sale, iba a tener al agresor en su set . Es poco coherente, es más, le iba a pagar al agresor. Imagínate, le paga al agresor para que se siente en su set, porque ella sueña con todo”, dijo totalmente indignada.

TROME - Andrea Llosa le responde a Magaly (Entrevista: Carla Chevez)

En tal sentido, Andrea tildó de “angurrienta” como la Chilindrina a la ‘urraca’, pues consideró que a ella le molesta que también tenga contenido con personajes ligados a la farándula.

“ Tendrá una bocaza, pero yo callada no me quedo. Te juro, honestamente, que no tengo nada en contra de ella. Nunca he tenido nada, es más me cae bien, pero acá no hay reinado ni nada de eso. Todos somos libres de hablar, a mí nadie me dice lo que yo tengo que decir o no tengo que decir, imagínate, y menos pedirle permiso a ella ni a nadie... Si vamos a hablar claro, sé que a ella le jode que personajes de la farándula salgan en otros programas, en todos en general, Día D, el noticiero, con Milagros Leiva, con todos. Por eso te digo que ni la Chilindrina es tan angurrienta, tiene el síndrome de la Chilindrina. No es la hija única, somos una familia disfuncional como muchas en el canal”, dijo la conductora.

TROME - Andrea Llosa responde a Magaly Medina - parte 2 (Entrevista: Carla Chevez)