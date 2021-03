Magaly Medina tras escuchar el audio de Carloncho donde se refiere groseramente sobre Rosángela Espinoza y la compara con un ‘pollo sancochado’ le pidió disculpas a su público por “escuchar semejantes groserías”. “A las mujeres y a los hombres que no son así, que no se expresan de esa manera jamás. A los que tienen hijas, tienen hermanas, yo les pido mil disculpas por el cavernícula que acabamos de escuchar”, dijo.

“Este señor con un micrófono, en un programa radial de la mañana donde cientos, miles de personas lo están escuchando y hace así sus comentarios. Hay gente que lo llama y este hombre, si se puede llamar hombre, porque hizo comentarios de los más sexistas y retrógrados que uno puede escuchar en un hombre”, sostuvo indignada la ‘Urraca’.

“Se picó porque le recordaron lo de Rosángela, todo el escándalo persiguiendo al bailarín Lucas Piró cuando pensó que tenía algo y lo persiguió con una correa y le armó tamaño chongazo demostrando que tiene una vena violenta, que algo violento tiene dentro que le sale de cuando en cuando”, agregó.

Asimismo, la conductora de TV manifestó que el lenguaje que Carloncho usó en su programa es ‘sexista’ y ‘grosera’. “Alguien le debe decir que no tiene ningún derecho de decir esas groserías, esas frases tan fuera de tono a través de un micrófono de una estación radial”.

Magaly Medina tilda de asqueroso a Carloncho por comentario contra Rosángela Espinoza | Trome | Video: ATV

También le reclamó por tildar de ‘rata’ a su público, porque son seres pensantes. “Alguien que tiene un micrófono, que es un comunicador, no puede expresarse de esa manera”.

Además defendió a Rosángela Espinoza de las expresiones del locutor. “De cuando acá alguien puede referirse a una mujer, alguien que ha sido tu enamorada oficial como si fuera un pedazo de carne cualquiera”.

“Este hombre no tiene mamá, hermanas, no tiene educación? Cómo es posible que lo premien con un programa de radio cuando puede expresarse así de una mujer”, recalcó.

“No hay nada peor que pinte a un hombre que no es caballero cuando se jacta de haber tenido tal o cual romance. Cuando se jacta de haber ‘comido’ y nos trate a nosotras las mujeres como si fuéramos un plato. Es asquerosa su declaración y su manera de pensar”

Finalmente, la ‘Urraca’ tildó de machista y que es el colmo que ‘lo premien’ dándole un programa radial. “Tus expresiones son de desagüe, asqueroso, denigrante”

POLÉMICO COMENTARIO

El programa de Magaly Medina puso al aire el comentario de Carloncho sobre Rosángela Espinoza donde la minimiza y tilda de ‘pollo sancochado’.

“Yo no puedo hablar, porque no quiero ser cobarde porque no... Uno no habla, no quiero ser cobarde, pero estar enamorado es otra cosa. Yo le voy a explicar a la gente que siempre piensa, que dicen ‘ah, como alguien es bonita, esta se dobló, Nicaragua hermano”, disparó Carloncho.

“Si ustedes creen que la única vez que he comido pollo sancochado fue esa, se equivocan. Yo he comido pollo sancochado, el rata me va a entender, chicharrón, doble plato, manjares. He comido 20 veces mejores manjares y me he chupado el plato y me he chupado el hueso y me he metido el rocoto para que me pique todavía y con chupada de plato. Las cosas son como son hermano”, recalcó orgulloso el locutor radial.

