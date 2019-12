Fiel a su estilo, la conductora de Magaly TV: La Firme, se refirió al enfrentamiento entre Cathy Saenz y Rodrigo González. Esto, después que la ‘Mamacha’ recibiera críticas por su participación en la boda de Edison Flores y Ana Siucho.

La conductora de Mujeres al Mando acusó, sin decir el nombre de Peluchín, al exanimador de Válgame, de violencia contra la mujer y lo calificó de ‘misógino’, ‘cobarde’ y de incentivar el odio a las féminas.

“En tus historias resaltantes solo atacas a mujeres y a los hombres los pasas por agüita tibia nomas. Tienes una actitud bien cobarde. Puede haber gente que no me quiera, y así es la televisión, no a todos les vas a gustar, pero utilizar una tribuna con más de un millón de seguidores para hacer comentarios que castiguen a alguien, eso es cobarde”, expresó en Instagram.

Cathy Saenz revela recibir amenazas de muerte - T

Ante toda esta situación y una advertencia por demanda, quien ha decidido dar su opinión sobre el tema es Magaly Medina. A través de Twitter, la ‘Urraca’ lamentó que la exproductora de Esto Es Guerra tome un tema tan serio como ‘violencia contra la mujer’ para no tomar a bien las críticas en su contra.

“Juaaat? Qué le pasa?¿Desde cuando la opinión y la crítica son considerados “violencia contra la mujer? Si no quieres escuchar lo que se piensa de ti, vete detrás de cámaras, que es de dónde nunca debiste salir! He dicho”, escribió en redes sociales.