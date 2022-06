Gisela Valcárcel respaldó a Jazmín Pinedo en su enfrentamiento mediático contra Magaly Medina y la popular ‘Urraca’ no tardó en responderle a quien durante años fue considerada su archirrival en la pantalla. “Por lo menos reconoce, que a ti también te gusta la cochinadita”, más información.

TE VA A INTERESAR: KARLA TARAZONA VIVIÓ MOMENTOS DE PÁNICO POR INCENDIO EN SU CASA

“A Gisela nadie la metió en el cuento, porque hay otras que se han metido solitas; pero esta debe ser una cuestión de consenso del canal, apoyando a la chiquita que seguro ha doblado su rating”, expresó la ’Urraca’.

Pero todo no quedó ahí, Magaly Medina conminó a la llamada ‘Reina de la televisión’ a reconocer que a también le gusta ‘la cochinadita’.

“Si tú te vendes como un alta samaritana, bondadosa, entonces no te metas en líos que no son los tuyos. Ella que dice no hagamos circo romano, es la principal que le encanta el circo romano. Por lo menos yo reconozco que me gusta la cochinadita, reconócelo tú también”, le reclamó Magaly Medina a Gisela Valcárcel.

TROME | Magaly Medina le responde a Gisela (Magaly TV, La Firme)

MÁS INFORMACIÓN: