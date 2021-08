Magaly Medina aseguró que no tiene nada que envidiarle a Gisela Valcárcel, luego que Tilsa Lozano aseguró, en una entrevista que concedió en el programa ‘La hora Loca’ de Radiomar, que la ‘reina de la televisión’ era la ‘Señito’ y la ‘Urraca’, la envidiosa.

Magaly, Tilsa dijo que Gisela es ‘la reina en la televisión’ y tú la envidiosa.

(Ríe). Ella vive en el pasado, desde hace mucho ya no hay reinas en la televisión. Si hubiera respondido a su ‘patería’ de otra forma, pensaría diferente.

Magaly Medina dice que Tilsa Lozano vive en el pasado al afirmar que Gisela Valcárcel es la 'reina de la televisión'

¿No envidias a Gisela?

¡Ay, no! ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué cosa podría envidiarle a Gisela?, ¿Qué cosa tiene ella que yo no tengo? Realmente sus cantinfladas, sus metidas de pata, sus burradas, ¡No sé! No le envidio absolutamente nada y si hablamos del físico, menos, ¡por Dios, qué le voy a envidiar a ella ni a nadie! Estoy muy contenta con lo que soy y lo que he logrado en la vida. Felizmente no ando acumulando rencores ni sentimientos de ese tipo.

Cambiando de tema, en la entrevista que sostuviste con Sheyla, ¿no le creíste lo que dijo?

Creo que se notó, no puedo disimular.

Al final de la entrevista parecía que se estaba enredando con sus respuestas.

Dicen que el pez por la boca muere.

¿La demanda que te hizo se archivó?

Nunca presentó los papeles de la demanda, mis abogados no me han notificado de ningún juicio con ella.

“ERES EGOÍSTA”

En la candente entrevista que Magaly Medina sostuvo con Sheyla Rojas, la conductora de ATV, le increpó el por qué no lleva a su hijo Antoñito a vivir con ella ahora que tenía una vida más cómoda y rodeada de lujos, en Guadalajara, al lado de su novio ‘Sir Winston’.

“No entiendo, si tú ya tienes una vida establecida allá (México), tienes un novio que te asume como novia, tienes una vida bastante cómoda, por qué no llevar a tu hijo contigo para que disfrute junto a ti de las cosas que estás disfrutando”, interrogó Medina.

“Tantos años batallé con Antonio, que dije que quizás era bueno que mi hijo compartiera tiempo con su papá (...) Tú mejor que nadie sabe que las peleas con él eran interminables, pero eso no significa que estaba abandonando a mi hijo, ni dejarlo de lado”, respondió Sheyla.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ preguntó a Rojas si su novio se opone a que lleve a Antoñito a vivir con ellos.





“Es raro que tú privilegies estar sola con tu novio y que no compartas tu felicidad con la persona más importante de tu vida: tu hijo. En vez de mandarlo a España ¿Por qué lo tuviste un tiempo contigo o tu novio se opone? (…) ¿Por qué no lo quieres integrar a tu vida? Que compartan la tenencia seis meses tú en México, seis meses Antonio. Antoñito no tiene a su madre a su lado”, increpó.

Sheyla respondió que su hijo está disfrutando de compartir con su padre y los otros miembros de su familia. “Suena feo como lo dices... Acá es verano, mi hijo está disfrutando muchísimo de los primos, va a la playa, está feliz. Yo voy a regresar, pero ellos también van a ir a México”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR: