Magaly Medina criticó duramente la imitación que realizó el ‘Apoteósico’ en el programa de ‘El Gran Show’ de Gisela Valcárcel, acción que lo tomó como una indirecta. Ante ello, decidió dar sus comentarios con respecto a la burla que le hicieron en vivo.

“Ella es conocida solo por sus indirectas. Ella cree que es elegante” , comentó la popular ‘urraca’. “ Esa broma no es broma. Eso hay que interpretarlo tal cual y que ella no nos haga creer lo contrario. Esa fue una burla y una humillación de cuando yo tuve que pasar un tiempo en prisión. Eso lo hizo porque como ella no tiene un historial cochino (...) Ella cree que este episodio de mi vida es vergonzoso”, señaló.

Magaly 'rajó' la interpretación del 'Apoteósico' tras las rejas.

La presentadora decidió hablar sobre su experiencia cuando estuvo tras las rejas. “ Fueron los peores días de mi vida televisiva , pero lo que sí me dio la cárcel es saber exactamente la medida del cariño del público. Porque sí fue apoteósico, no su locutor en off, fue la forma en la que la gente del público me trató mientras yo estuve en la cárcel”, explicó.

“Algo que sí estoy segura, tú, Gisela, por alguna razón vas a prisión. Eso no pasaría. Tú deberías ir a prisión por todas las bobadas que habla s”, finalizó.

Magaly afirmó que en El Gran Chongo hubo ‘más honestidad’ que en el programa de Gisela

De igual manera, Magaly Medina decidió compartir su opinión sobre la imitación de ‘El Gran Chongo’, donde Lucy Bacigalupo se puso en el papel de la ‘rubia’. La ‘urraca’ comentó que la interpretación fue más honesta que el mismo programa de la ‘señito’.