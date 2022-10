Magaly Medina le lanzó una fuerte advertencia a Gisela Valcárcel luego que la ‘Señito’ se atreviera a recomendarle a sus anunciantes que dejen de apostar por Magaly Tv La Firme, durante el estreno de la nueva temporada de El Gran Show la noche del pasado sábado 1 de octubre.

“Los anunciantes te permiten a ti revolcarte en la pocilga de la que haces tu ‘Gran Show’, mejor dicho, tu Gran Chongo hace muchos años. No me vengas con la bandera de la blancura porque todo el mundo ya se dio cuenta que tú de blanca no tienes nada. Ese es tu discurso con el has cabalgado a lo largo de los años. Creo que hoy en día en público ya se dio cuenta que nosotros navegamos con una bandera de honestidad, de ser francos y directos y sobre todo de ayuda a la mujer que realmente lo necesita. No a la mujer hipocritona, a la mujer de doble moral, no a la mujer que va con la Biblia en una mano y el puñal en otra”, acotó la urraca.

En ese sentido aseguró que su programa trata de empoderar a las mujeres y que Gisela Valcárcel no es símbolo de esa lucha. “ Así que no te metas con mis anunciantes ni tampoco con mi canal, no te metas porque vas a salir perdiendo” , indicó indignada la conductora de Magaly Tv La Firme.

Además, indicó que su propia historia de vida sí sirve de ejemplo para que muchas mujeres salgan adelante. “Sin embargo, si recordamos tu historia de vida y cómo trepaste en la televisión, no eres ejemplo para ninguna niña, adolescente o mujer. No te lo quiero recordar porque sería ofensivo para mi público”, amenazó Magaly Medina.

Finalmente, la urraca aseguró que todavía tiene mucho por decirle a Gisela. “Esto no se queda así. Yo te permito la broma, el chiste, pero de ahí a la mentira flagrante no te lo permito a ti ni a nadie porque mi historia televisiva está basada en la verdad, así que no te victimices porque no te queda, Santa Gisela”, concluyó la conductora.

