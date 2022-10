Marisol visitó el último viernes el set de Magaly Tv La Firme para hacerle una aclaración a Giuliana Rengifo, quien hace poco aseguró que mantenía un problema con la Faraona por un hombre. Y es que la cumbiambera tuvo un corto romance con César Aguilar, primer esposo y manager de la intérprete de la ‘Escobita’.

Magaly Medina recibió a la cantante y presentó un informe sobre su enfrentamiento con Giuliana, pero antes le dio un consejo para evitar que las artistas se aprovechen de su fama y quieran colgarse de ella por escándalos.

“Vamos a tener una nota donde contamos un poco qué está pasando en la vida de Marisol y por qué ella se ha cansado de recibir golpe y el por qué tu carrera no te lo permite. No puedes tampoco, a estas alturas de tu vida y de tu carrera, estar contestando a cada garrapata que se te puede querer pegar encima ”, dijo la urraca en alusión a la cumbiambera.

La urraca le aconsejó a Marisol que no le de importancia a quienes se quieran colgar de ella para levantar polémica

MARISOL PARCHA A GIULIANA RENGIFO

Marisol estuvo este viernes en el programa de Magaly Medina y decidió contestarle a Giuliana Rengifo, luego que la cumbiambera haya deslizado que ella se metió en su relación con César Aguilar, su primer esposo y actual manager.

“Yo no estoy dolida, engañada sí, fui engañada, todo el mundo lo sabe, pero de eso no me conoce la gente, yo no estoy yendo de canal en canal diciendo con quién he estado y con quien no”, acotó en referencia al nuevo jale de El Gran Show de Gisela Valcárcel.

En ese sentido, la Faraona aseguró que no tiene ningún problema con Giuliana Rengifo e indicó que cuando ella inició un romance con César Aguilar, ya estaba separada de él y hasta casada con el padre de su segundo hijo. “Nosotros seguíamos trabajando y hasta ahora estamos trabajando, si su relación no duró, yo no tengo la culpa. Ella dice que yo soy la culpable de su rompimiento, yo cómo voy a mandar en él, él es una persona felizmente casada ahora y soy amiga de su esposa”, dijo la cantante.

Asimismo, indicó que para la cumbiambera es muy fácil atacarla. “Por eso me odia y dice que yo soy la culpable, pero culpable de qué, yo no mando en la vida de un hombre”, acotó Marisol.

Finalmente, dijo que está cansada de que la mencionen, por ello cree necesario hace la aclaración. “Para mí no es problema, yo le he quitado el marido a nadie”, afirmó la Faraona.

