Luego que Pamela Franco señalara que no estuvo de acuerdo con la confesión pública que hizo Christian Domínguez sobre el fin de su relación con Isabel Acevedo, Magaly Medina criticó a la cantante de cumbia al considerar que no le conviene que la gente hable sobre el inicio de su relación con el ‘Wachiman’.

“Esto también le ha salpicado a ella. A Pamela no le interesa que le recuerden esos momentos porque no le interesa que la gente escarbe en ellos. Tampoco es que sea conciliadora o buena gente, es porque no quiere que nadie recuerde los momentos de cómo su relación comenzó”, criticó la ‘Urraca’.

La presentadora de espectáculos también se refirió a las frecuentes declaraciones de la vocalista de la orquesta “Puro Sentimiento”, en las que deja claro que no pone las manos al fuego por el padre de su hija.

“Ella hace tiempo que viene declarando que está como preparada para que, en cualquier momento, sí Christian Domínguez le falla o la decepción, ella dé forata. Es como que ya estaría hecha para el dolor a futuro”, añadió.

Pamela Franco se sintió incómoda tras confesión de Christian Domínguez

Durante su presentación en el programa “En Boca de Todos”, la artista reconoció que no está de acuerdo con las declaraciones del cumbiambero, quien reveló el motivo que causó el fin de su relación con ‘Chabelita’.

“Él no hizo el comentario, sino que respondió a una pregunta. Yo creo que lo debió manejar de otra manera porque ya no viene al caso. En su momento, incluso, le dije que, si tenía algo que contar, que lo cuente. Ahora ya pasaron años, está mi hija de por medio y creo que ya esos temas, ni con pinzas siquiera, se deben tratar”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO:

Pamela Franco: “Mi felicidad no gira alrededor de Christian Domínguez”

Pamela Franco: "Mi felicidad no gira alrededor de Christian" https://www.americatv.com.pe/noticias/