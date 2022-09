Magaly Medina no le cree a Tilsa. La conductora de televisión no cree en las declaraciones que brindó la modelo en el programa ‘En boca de todos’, al afirmar que no gastará 78.000 dólares debido a que sigue pagando la hipoteca de su departamento.

“ Tú no lo vas a pagar (la boda) Tilín, lo va a pagar Jackson . Ellos han dicho que no quieren canje, Jackson ha dicho que es orgulloso y no quiere canje; es platita en mano. Creo que se ha comprado el vestido, él ha dicho que se ha comprado el terno. Porque son otros gastos que se van sumando a la boda”, expresó la periodista.

. La conductora de televisión no cree en las declaraciones que brindó la modelo en el programa ‘En boca de todos’

¿Cuánto gastarán Tilsa Lozano y Jackson Mora en su boda?

Según reveló un informe del programa conducido por Magaly Medina, Tilsa Lozano y Jackson Mora se casarán el próximo 25 de noviembre en un exclusivo local que costaría 10 mil dólares el alquiler para un evento.

La fiesta también contará con la presencia de Paula Arias y Son Tentación, cuyo costo habría sido S/15 mil por el show de una hora, según reveló el manager del grupo al programa ‘Magaly TV, la firme’. Sumando esto y otros gastos, el total aproximado del matrimonio tendría un costo de 78 mil dólares.

¿Qué dijo Tilsa Lozano sobre el gasto de su boda?

La modelo indicó en el programa ‘En boca de todos’ que no pagaría 78.000 dólares para llevar a cabo su boda: “Es una locura, no hay forma, han patinado en muchísimas cosas... Sigo pagando la hipoteca de mi departamento y voy a gastar eso, sino ya lo hubiese terminado de pagar”, detalló Tilsa Lozano.

TE PUEDE INTERESAR