Magaly Medina recordó el primer año del famoso ampay de Melissa Paredes y Anthony Aranda, conocido como el ‘Activador’. La ‘Urraca’ criticó a la integrante de ‘El gran show’, a su actual pareja y al ‘Gato’ Cuba.

“ Un ampay que ella ahora niega, que siempre ha negado . Lo único bueno es que a un año del ampay, ella junto a su bailarín, su ex el ‘Gato’ Cuba y la nueva novia del ‘Gato’ Cuba se están llevando bien todo en aras de volver a ver a su pequeña”, expresó Medina.

“ Ya no se acuerdan que durante todo el año se portaron tan mal como si no les importara la criatura, a tal punto que a esa niña casi la mandan a un albergue . Eso es de padres insensibles, de padres que no tiene corazón y que les gana su furia, su ira, antes que el amor y cariño por sus pequeños. Es terrible”

Por último, le envió un fuerte comentario al ‘Activador’ y Melissa Paredes: “¿Qué hace por la vida? Se la pasa haciendo deliverys, es repartidor de pizzas (…) No le vemos hacer nada. Mala decisión de esta chica, le pone los cachos a su marido con un hombre que no es ni el 5% de lo que es su esposo ”, finalizó la periodista de espectáculos.

Magaly a un año del ampay de Melissa y el ‘Activador’. VIDEO: ATV

