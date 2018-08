Magaly Medina aburrida en Latina y le molesta que la tengan congelada

Magaly Medina aún sigue ligada a Latina y por esa razón ‘no puede sacarle la vuelta’ ni mirar a otro canal, descartando que vaya a regresar a ATV como se especula en redes sociales.



“Quisiera tener nuevas noticias para darles, pero lamentablemente sigo ligada a Latina y es un verdadero dolor de cabeza terminar la relación de la mejor forma, pues deseo un ‘divorcio amigable’, pero a veces esto demora y ya estoy aburrida. Todavía sigo casada con Latina, no puedo sacarle la vuelta, no puedo mirar a otro hombre, entiéndase otro canal. Ellos me levantaron del aire bajo un pretexto tonto y ahora están incumpliendo varias cláusulas del contrato, solo espero resolver bien esto que se ha convertido en una tragicomedia”, dijo.



Tal vez ya no quieren dejarte ir...

Pero no me pueden tener congelada.



¿Te hicieron una contraoferta?

No puedo decir más, es preferible que ‘cierre el pico’ para no interferir con las negociaciones.



Magaly, ¿te molestó que Tilsa dijera que te sacaron del aire porque solo hacías dos puntos de rating?

Déjala, pobre, de algo tiene que vivir, si no habla de mí nadie la empelota. Ella no tiene oficio ni beneficio y, si hablar de mí la ayuda a sostener su hogar, a mí no me molesta. Vivo feliz, mientras otros viven una vida miserable y amargada.