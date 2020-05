EL EXCESO DE ENERGÍA LE JUGÓ MALA PASADA. Magaly Medina sufrió un percance en pleno programa en vivo luego de que el micrófono inalámbrico que tenía conectado se cayera al suelo mientras realizaba un excéntrico baile al inicio de su programa.

Debido a este impase, Magaly Medina se quedó sin audio por unos segundos, motivo por el cual tuvo que hacer ingresar a su estudio a dos miembros de su equipo de producción, en plena emisión, para que le conecten un nuevo dispositivo.

"Este es un proceso que hacemos todos los días acá, no se pongan nerviosos muchachos, esto lo hacen en dos minutos”, se le escucha a decir a la pelirroja conductora.

Asimismo, la popular ‘Urraca’ dejó en claro que sus ‘chacales’ trabajan con todas las medidas de seguridad en pleno estado de emergencia por la pandemia del coronavirus.

MAGALY MEDINA ECHA FLORES A JULIANA OXENFORD

Magaly Medina ratificó su simpatía por Juliana Oxenford, con quien dijo ‘trabajó como un puño’ en esta pandemia, después que señaló que le gustaría que ella le diera la posta y no Andrea Llosa.

Magaly, ayer fuiste tendencia en Twitter por el tema de Andrea Llosa, Natalia Málaga y Tilsa Lozano...

Normalmente no estoy pendiente de estas cosas, tengo más de 22 años en este negocio y me he acostumbrado a que hablen bien o mal de mí.

Pero has exteriorizado tu simpatía por Juliana Oxenford.

A Juliana la he conocido más en ATV, me parece ‘francota’, auténtica, que está peleando por el rating y las primeras semanas del coronavirus trabajamos juntas como un puño, sin incomodarnos y lo hicimos superbién... las cosas cambiaron por el Covid 19, el contenido de nuestro programa lo hicimos noticioso, social, hemos virado no sé cuántas veces en estos 60 días y finalmente hemos ido otra vez por el entretenimiento y espectáculo.