¡UY! Jazmín Pinedo dejó entrever que Magaly Medina tuvo algo con un director de una revista; sin embargo, la ‘urraca’ aclaró este punto y señaló que la única revista en la que trabajó fue en ‘Oiga’ donde ingresó como practicante.

Además, recalcó que el periodista Francisco “Paco” Igartua, director de la Revista ‘Oiga’, fue un “señor de señores” y que ella estaba casada cuando comenzó a trabajar en el mencionado medio.

“Yo nunca jamás me he metido con un director de revista. La única revista en la que trabajé fue en la Revista ‘Oiga’ de Paco Igartua, un señor de señores y yo era una señora recién casada que llagaba a trabajar como si fuera practicante”, expresó.

Magaly ‘parcha’ a Jazmín por decir que tuvo algo con director de revista (Video: ATV)

Magaly Medina a Jazmín Pinedo: “Yo no pasé por la cama de nadie”

La ‘urraca’ le recomendó a Jazmín Pinedo investigar mejor su pasado para lanzar cualquier acusación. “A mí me han investigado hasta más no poder (…) A mí nadie me regaló un puesto en ningún diario, revista, todo me lo gané”, agregó.

“Me gané solita las cosas en esa revista, sin pasar por la cama de nadie, yo lo he dicho varias veces. Se ha confundido”, enfatizó.

