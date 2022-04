En la última edición de ‘Magaly TeVe: La Firme’, se reveló el testimonio de una bailarina, quien acusó a Néstor Villanueva de haberla estado ‘acosando’ con mensajes y de haberla estado buscando en los lugares donde trabaja diciéndole que ‘estaba soltero’.

Magaly mostró el testimonio de Tessy Linda, una bailarina que confesó haber tenido una relación con Néstor Villanueva cuando tenía 16 años, la misma que acabó cuando él empezó a salir con Florcita Polo.

En un extenso mensaje, Tessy Linda le pide que por favor deje de buscarla o mostrará los mensajes y demás pruebas que involucrarían a Néstor Villanueva.

Magaly Medina ‘acorrala’ a Néstor Villanueva con preguntas sobre bailarina (Video: ATV)

MAGALY LO CUESTIONA POR SUPUESTOS MENSAJES

Al respecto, Magaly Medina interrogó a Néstor Villanueva pidiéndole que acepte o desmienta los comentarios de la bailarina, pero el cantante no quiso pronunciarse

“Te está llamando acosador, esta chica está harta que la busques (...) Néstor, no tienes una respuesta, te has quedado mudo” , le dijo Magaly Medina al aún esposo de Flor Polo.