Magaly Medina afirma que continúa negociando su salida de Latina

Magaly Medina comentó que está viviendo una telenovela turca con Latina porque aún no resuelve su tema contractual con el canal y espera no llegar ‘congelada’ como pingüino a fin de año.



¿Y ya te divorciaste de Latina o siguen conciliando?

Aún sigue la telenovela turca. Confío en llegar a un acuerdo amistoso en los próximos días y así poner punto final a nuestro mutuo sufrimiento.



Si arreglan, ¿definirías pronto tu regreso a la TV?

Espero...



¿O ya no extrañas la tele?

Por supuesto que tengo ganas de volver, pero esta salida ha demorado demasiado. Muchísimo más de lo que yo hubiera querido. Un poco más y llego congelada como pingüino a fin de año. Mientras no me ‘divorcie’, ningún galán me va a mirar ni invitar a salir, ja, ja, ja.



Recordemos que hace unos días Magaly Medina manifestó que no tiene ningún problema por 'Peluchín', pese a que éste dijo que ella no criticaba a Sheyla Rojas, cuando ambas salían en pareja con el notario Zambrano y Antonio Pavón.