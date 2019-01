Magaly Medina afirma que la 'Señito' Gisela Valcárcel le volteó la cara en un velorio

‘Gisela me volteó la cara’, dijo Magaly Medina, quien se encontró con la ‘Señito’ en un velorio y esta tuvo una actitud de ‘niña malcriada’.



“Para mí, (sus enfrentamientos en televisión) siempre ha sido parte de un juego... Terminaba el programa y ya estaba pensando en el otro. No me estaba llevando la enemistad conmigo, pero algunas personas sí. Gisela por muchos años me volteó la cara si me encontraba en algún lado. Después ambas crecimos, hemos conversado, nos hemos saludado cuando nos encontramos. Ahora ella tiene sus arranques, recuerdo que hace poco murió el novio de Susana Umbert y fui al velorio con mi esposo a darle el pésame, porque siempre la consideré una amiga querida. Gisela estaba ahí al lado de ella, consolándola... y me volteó la cara.", narró Magaly Medina.

"Por supuesto, a sobrada uno, yo soy sobrada dos. No me saludas, no te saludo ni te saludaré. Me pareció bien tonto de su parte que haga eso con una persona que ambas conocemos y que está pasando por un gran dolor, ponerse con estupideces de ese tipo. Realmente dije ‘qué niña malcriada esta’, porque el saludo no se le quita a nadie... No me entra en la cabeza tamaña tontería, pero esa es Gisela”, declaró Magaly en el programa ‘En escena’ de RPP.

Al ser consultada sobre si piensa que es su última oportunidad en la televisión, tal como se comenta en redes, afirmó: “Yo me he despedido varias veces de la televisión. La primera vez pensé que no iba a volver, pero el ‘bichito’ siempre está ahí. Tampoco es que me muera, lo que pasa es que esta entrada a la televisión para mí no es por una necesidad, sino que es porque siento que todavía hay cosas por hacer. Y si mañana no funciona, no es que irme a mi casa me vaya a fastidiar”, indicó.

Por último, reiteró que en ‘ Magaly TV, la firme’ no habrá ampays.

“Las redes sociales han dejado en el pasado histórico al ampay. Trataremos que la gente se divierta, se ría un poco más. La idea es reírnos, entretenernos, incluso con lo que rajemos, hay que rajar con sentido del humor. Les daremos información a mi manera y a mi estilo, porque mi lengua viperina está ahí intacta”, finalizó.



