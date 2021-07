Tras la salida del Perú de Beto Ortiz por tiempo indefinido, varios usuarios le han pedido a Magaly que también haga lo mismo tras su disconformidad con la Presidencia de Pedro Castillo. La ‘urraca’ no se quedó callada y respondió fuerte y claro a sus detractores.

“Dicen algunos que como me he solidarizado con Beto Ortiz como comunicadora, periodista, como persona que vive de su expresión y opiniones yo también tendría que irme del país, ¿han visto?”, dijo.

La conductora de Magaly TV La Firme dijo que suele evitar ingresar a redes sociales como Twitter por el bienestar de “su salud mental” y además porque no tiene ganas de enfrentarse con varios usuarios que la critican.

Magaly afirma que se quedará en el Perú ante victoria de Pedro Castillo: “Jamás dije que me iré”

“A algunas redes sociales como Twitter, yo por salud mental, no entro. Si tuviera ganas de pelear y una gran furia en mi corazón, entraría a desgastarme mentalmente. Entrar al Twitter no es lo mío, solamente entro para leer las noticias y para entrar a los diarios, pero no para leer comentarios o críticas”, sentenció.

Según los usuarios, la “urraca” debe cumplir su palabra de abandonar el Perú ante un futuro gobierno presidencial de Pedro Castillo. Sin embargo, Magaly negó que en su boca haya puesto esas palabras.

“No, no se preocupen que no me iré del país porque además, son brutos, porque hay que ser bien burro para poner en mi boca cosas que yo no he dicho. Yo jamás he dicho que si gana fulano o mengano me voy del país, no lo he dicho nunca por ningún presidente”, agregó.

Además, recalcó que nadie le puede pedir que se vaya del país porque “no la mantienen”.

“¿Quiénes son ustedes para que me digan que me tengo que ir de mi propio país?, ¿Acaso ustedes me mantienen?. O sea me tendría que ir porque cuatro pelagatos, frustrados, odiadores me dicen ‘vete del país’”, señaló.