Magaly Medina afirma que el torero Antonio Pavón es un vulgar patán al que no hay que darle cámara | ENTREVISTA

Magaly Medina dijo que Antonio Pavón es un ‘vulgar patán’ y la amistad que tenía con el español terminó.



Magaly, Pavón afirmó que eres una mentirosa y no tienes credibilidad...

Él no tiene autoridad moral para hablar de mi credibilidad que he labrado, durante muchos años, con esforzado trabajo. Al que me llame mentirosa que lo demuestre.

También dice que haces cualquier cosa por 1 punto de rating...

Evidentemente este chico ha perdido la cabeza. De ser un caballerito educado se ha convertido en un agresivo que no puede controlar su ira e insulta a diestra y siniestra. Pavón ahora es un vulgar patán al que ya no hay que darle cámara. En mi casa y en mi familia no es bienvenido.

Hasta te calificó de marginal, hipócrita y destructora de las mujeres. ¿El señor Zambrano no lo ha llamado para aclararle las cosas?

Mi esposo está indignado. Pavón parece que no se ha dado cuenta que Alfredo y yo somos uno. El que ofende a uno insulta a los dos. Somos gente trabajadora que no venimos de cuna de oro y hemos logrado éxito en la vida. Él, que yo sepa, no pertenece a la aristocracia española. Yo lo metí a la televisión y debería estar agradecido en lugar de morder la mano de quien le abrió camino en este difícil mundo de la tele.

También dijo que venderías a tu mami por rating.

Los que me conocen saben que soy una ‘bitch’, pero tengo mis límites. Parece que se le olvida que yo abogué por él cuando estuvieron a punto de sacarlo de Latina. Le rogué a Susana Umbert que le diera una oportunidad y de eso es testigo Karen Schwarz, así que si yo hubiera querido destruirlo hace rato lo hubiera hecho. En fin, no soy la primera mujer que insulta y creo que no seré la última, es un tipo que ha sacado lo peor de sí mismo, qué lástima me da.