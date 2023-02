A través de su cuenta oficial de Instagram, Magaly Medina compartió un video en el que aclaró a sus fanáticos que sus cuentas personales no han sido hackeadas, sino las del programa “Magaly TV: La Firme”. Además, aprovechó la oportunidad para agradecer a Ricardo Mendoza, conductor de “Hablando Huevadas”, por ofrecerle su apoyo.

“Hay información que no es del todo cierta en las redes sociales, que mis redes han sido hackeadas. Quiero aclararlo, mis redes no han sido hackeadas, las que han sido hackeadas son las redes del programa de televisión que no lo manejo yo, si no lo maneja ATV. Entonces, teniendo ese punto, lamento que mucha gente que hoy esta noche (13 de febrero) va a buscar Magaly.ATV en mi Instagram, no va a poder conectarse. Les sugiero que se vayan al Facebook Live de Magaly TV o entren a ATV.pe para ver mi programa en directo, se lo digo a las personas que están en el extranjero”, explica en un inicio la periodista de espectáculos.

Magaly agradece ofrecimiento de ayuda de Ricardo Mendoza

Magaly Medina aclaró que el canal ATV ya tomó medidas para recuperar las redes sociales de su programa. “El canal ya está tomando las medidas legales y técnicas para recuperar las cuentas que le han sido hackeadas. Nuestra central de redes sociales de todo nuestro grupo está en Santiago de Chile, entonces yo creo que en breve van a poder recuperarse” , acotó la periodista.

Finalmente, la ‘urraca’ se tomó unos segundos para agradecer el gesto del conductor de “Hablando Huevadas”, pero aclaró que el canal ya se está encargando de solucionar lo del hackeo . “Agradezco a todas las personas, entre ellas a Ricardo Mendoza, que ha ofrecido su ayuda para recuperar mis cuentas. Les agradezco, pero ya supongo que ATV está en pleno proceso de ello. Gracias ”, concluyó.

