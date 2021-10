NO LA SUELTA. La influencer Aída Martínez emitió un pronunciamiento tras sus polémicas declaraciones en las que dejaba entrever que Gianmarco Mendoza, hijo único de Magaly Medina, estaría peleado con la ‘urraca’. La polémica modelo habló otra vez para dejar por zanjado el tema.

En esta ocasión, Aída remarcó que en ningún momento se refirió directamente a la periodista de espectáculos, pues no ha mencionado su nombre directamente. Sin embargo, sostuvo que tiene muchas más historias.

“Les comento que ninguno de los comentarios que he hecho o historias que he contado, tienen nombre y apellido, y menos están sujetos a una imagen que yo pueda dañar la reputación de alguien. Solo son historias y tengo muchas más para contar definitivamente”, arremetió.

Aída Martínez desafía a Magaly a responder si está peleada con su hijo Gianmarco: “Se quiere limar los cachos”. Video: Instagram Magaly Medina

Pese a ello, Martínez, quien se ha convertido recientemente en madre, desafío a la conductora de Magaly TV La Firme a responder si se ha sentido identificada con la historia que ha contado: “su hijo Gianmarquito no fue a su boda”.

“Si alguien se ha sentido identificada con las historias que yo he contado, me imagino que saldrá a responder si es que se siente identificada o se quiere limar los cachos en vivo, problema de cada quien”, señaló.

Finalmente, la modelo se ‘limpió las manos’ al indicar que no tiene la culpa que la prensa haya abierto el tema sobre la vida del hijo de la ‘urraca’.

“No me hago responsable en lo absoluto de lo que ha sacado la prensa escrita, televisiva y de redes sociales, porque cuando yo diga nombre o apellido, me haré cargo, por lo pronto, puedo seguir contando las historias que me dé la gana. Doñas Magas, hay miles”, finalizó.

¿QUIÉN ES EL HIJO DE MAGALY?

El hijo de Magaly Medina responde al nombre de Gianmarco Mendoza, tiene aproximadamente 37 años y es graduado de la carrera Comunicaciones en una conocida universidad particular de Lima. La relación con su madre se volvió complicada durante su infancia debido a que la periodista de espectáculos pasaba casi todo el tiempo trabajando.

En entrevistas anteriores, la polémica conductora ha revelado que su hijo siempre le cuestionó la ausencia de una figura materna.

“Cuando él tenía 6 años, yo me casé, me volví a casar con alguien que se convirtió en su padre, que fue un tipo muy bueno con él, que le enseñó muchísimas cosas, pero creo que lo engrió y malcrió demasiado. Pero siempre a quien reclamó mi hijo fue a mí, mis ausencias”, reveló.