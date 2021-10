SIGUE LA PELEA. El enfrentamiento entre Magaly Medina y Aída Martínez es de nunca acabar. Hace unos días, la conductora le respondió fuertemente a la influencer por hablar de su hijo y dejar entrever que tiene una mala relación con él. Ahora, Aída le habría contestado con una indirecta, así lo evidenció el portal Instarándula.

Tras estar callada ante los calificativos que le lanzó la ‘urraca’, Martínez publicó un fuerte video en su cuenta de Instagram junto a una música remix, donde se dirige a una persona a quien manda a callar para luego decirle “cachu***”.

La indirecta sería en referencia a Magaly Medina y a su relación con Alfredo Zambrano, quien enfureció y arremetió contra ella por decir que su hijo Gianmarco Mendoza no asistió a su boda con el notario al estar distanciado.

AÍDA MARTÍNEZ LE DECLARA LA ‘GUERRA’ A MAGALY

No sería la primera vez que Aída Martínez deja entrever que el esposo de Magaly Medina le habría sido infiel. Días atrás, también le mandó un ‘misil’ a la conductora, asegurando que la separación que tuvo con Zambrano fue a raíz de una infidelidad.

“Considero que hay muchos factores por los que una mujer vive así, molesta, amargada y arrastrada, al acecho de los demás, primero creo que le falta un poco de eso. Claro, como su marido le para sacando la vuelta, es súper cachu*** y ella lo sabe, por eso han terminado en varias oportunidades, pero lo perdona pues. Que horrible vivir así, siendo cachu***...”, arremetió.

MAGALY LA TILDA DE MUJERZUELA

Magaly Medina no se quedó callada y enfureció, en pleno programa EN VIVO, contra Aída Martínez luego que indicara que no goza del cariño de su hijo Gianmarco. La conductora desató su furia y la llamó ‘pobre diabla’ y ‘mujerzuela’ pues indica que la arequipeña ha hablado sin pruebas.

“En mis redes sociales pongo lo que considero y cuido a quienes no quieren aparecer (...) Eso no quiere decir que yo tenga una mala relación con mi hijo, es lo más valioso que la vida me ha dado y así lo seguiré protegiendo”, dijo muy ofuscada.

Tras ello, la polémica conductora criticó que Aída Martínez hable como si conociera su círculo familiar, fue allí donde la llamó pobre diabla.

