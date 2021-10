SACÓ LAS GARRAS. Magaly Medina enfureció luego de que Aída Martínez indicara que la pelirroja conductora no goza del cariño de su hijo Gianmarco. La popular ‘Urraca desató su furia y la llamó ‘pobre diabla’ y ‘mujerzuela’ pues indica que la arequipeña ha hablado sin pruebas.

“En mis redes sociales pongo lo que considero y cuido a quienes no quieren aparecer (...) Eso no quiere decir que yo tenga una mala relación con mi hijo, es lo mas valioso que la vida me ha dado y así lo seguiré protegiendo”, dijo Magaly Medina, muy ofuscada.

Asimismo, Magaly Medina criticó que Aída Martínez hable como si conociera su circulo familiar, fue allí donde la llamó pobre diabla. Además, la conductora calificó de ‘mujerzuela’ a a arequipeña por sus ‘insultantes’ declaraciones.

“Esta no puede hablar como si conociera la intimidad de mi casa. Tú jamás pisarás mi casa, gentuza como tú nunca pisará mi casa”, dijo Magaly Medina.

Magaly Medina llama ‘pobre diabla’ y ‘mujerzuela’ a Aida Martínez (Video: ATV)

METIÓ AL HIJO DE MAGALY

En un video de Instagram, la arequipeña dijo que Magaly Medina no goza del cariño de su hijo Gianmarco pues, según sus propias palabras, ni siquiera fue a su boda con el notario.

“Si hablamos de hijos, qué podemos decir de Gianmarquito, que ni siquiera fue a tu boda, no te quiere, no anda contigo, y tanto te arde eso en tu vida personal, que tienes que andar metiendo a los hijos de los demás en todo lo que hablas”, puntualizó.