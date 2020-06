Ahora que Xoana González y Aída Martínez están haciendo shows por zoom-del cual la argentina agradeció hace unos días a los presidarios de los penales-la modelo mostró cómo es su día a día durante la cuarentena en un reportaje del programa de Magaly Medina que tuvo que cortar la transmisión por un detalle inesperado.

La arequipeña mostró su habitación y en su baño había un jabón en forma de miembro viril y también un vibrador. Sorprendentemente, la ‘Urraca’ cortó la transmisión para pedir disculpas a los televidentes por las “escenas subidas de tono” que había difundido en su programa.

“Mil disculpas al público por las escenas subidas de tono que acabamos de transmitir. Ha sido, y lo digo como directora periodística de este programa, mi error porque es una nota que no la vi, no se me enseñó”, comentó Magaly Medina.

La estrella de ATV dijo que confió en que la habían revisado, pero nadie lo había hecho y volvió a pedir disculpas a los televidentes.

“Lo siento muchísimo por las groserías. Hay formas de poner las cosas. Eso lo arreglaremos internamente, pero mil disculpas por lo que han tenido que ver”, concluyó Magaly Medina.

Magaly Medina pidió disculpas por emitir reportaje sugerente de Aída Martínez. (TROME)

