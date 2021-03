NO SE SIENTE CULPABLE. Magaly Medina habló de Aída Martínez en su programa al rededor de 20 minutos. La conductora de televisión se refirió al pronunciamiento que hizo la modelo en su contra, mediante el cual señala que es víctima de un hostigamiento constante por parte de la también periodista.

Magaly Medina considera que Aída Martínez se está victimizando tras las críticas que le hizo por vender copias de productos originales. “Hoy ha nacido una nueva ‘vistima’ en el mundo de la farándula, siempre lo más fácil es victimizarse cuando uno no tiene mayor defensa”.

La conductora considera que no está difamando a Aída Martínez por decir que vende “productos bamba”. “Lo más práctico es llorar, entiendo que de repente esté en un estado sensible, pero no tratemos de ganar cuando no tenemos argumentos con el llanto. No ganemos nunca batallas con llanto, ganemos con argumentos. Jamás con llanto”.

DENUNCIA HOSTIGAMIENTO

Aída Martínez se pronunció en su cuenta de Instagram tras las críticas que le hizo Magaly Medina sobre los productos que vende por ser una copia de los originales. La modelo indicó que esta situación la afecta porque es repetitiva y se debe a que se niega a ser entrevistada por la conductora.

Aída Martínez indica que se siente atacada por Magaly Medina desde hace tres años. “Una señora que tiene el poder de tener un programa de televisión a nivel nacional, desde hace más de tres años me vengo sintiendo atacada por ella, empezó a atacar a mi familia, a mi esposo, a mi embarazo. Ahí es donde yo saque las garras”.

La modelo indicó que su ingreso a televisión fue a los 18 años cuando la producción de Magaly la invitó al programa. Aída precisa que su relación con la conductora nunca fue problemática, sin embargo desde que empezó a salir con Ney Guerrero, ella sintió que la periodista cambió su comportamiento.

“Desde los 24 empezaron los problemas, a mediados del 2013 cuando empecé a correr moto, yo salía con Ney, estuvimos en coqueteos. Todo el mundo sabe que es pícaro, creo que a Magaly le molestaba mucho que él pare conmigo. No sé si para ella yo estaba interfiriendo porque cada vez que me veía con Ney siempre llamaba insistentemente. Yo desde ahí sentí que generé algo en ella para que comience a atacarme, buscaba rescatar sólo lo malo que hacía”, añade Aída Martínez.

RECHAZA ENTREVISTA CON MAGALY

Aída Martínez también considera que la conductora y la producción de su programa están molestos con ella porque no acepta las invitaciones al espacio televisivo. “Yo he estado gestando cuando ha pasado todo este tema, que ella me empezó a atacar por Laura Spoya, por mi esposo, por el viaje a Bali, ella ha mandado a su producción a invitarme al programa. Me han querido pagar 2000 dólares para sentarme a enfrentarme con ella, yo estando embarazada”.

Aída Martínez considera que no puede sentarse a conversar con Magaly por todas las críticas que le hace en su programa. “Yo le he rechazado la invitación porque no voy a dejar que me destruya un día y luego sentarme en su programa como si nada hubiera pasado. Han sido tantas las invitaciones a través de su producción, ella quería que yo me enfrenté con ella en estado de gestación, no respeta que estoy embarazada, querían pagarme 2000 dólares. Yo dije no. Son muy insistentes los de su producción, si no lo haces te ca(...)”

“Le dije no quiero ir a tu programa, la rechace y ahora mira lo que hacen. Como les digo, no voy a permitir que me insultes y luego me invites a tu programa como si nada hubiera pasado por más que tengas un huevo de plata, yo no me voy a quedar callada ante este tipo de situaciones. No soy ese tipo de mujer”, continúa Aída.

