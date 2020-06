LOS AMENAZA. Magaly Medina se mostró furiosa con el comunicado que Andrés Wiese publicó en sus redes sociales. En el mencionado documento, el actor niega acoso y maltrato contra Mayra Couto y también afirma que no sabía que la joven con la que mantenía una conversación era menor de edad.

Magaly Medina se mostró muy escéptica de la versión de Andrés Wiese. “Lo siento mucho, pero estoy recibiendo información confiable, donde me dicen que pasaban unas cosas en ese programa, y el productor ni enterado porque ni siquiera iba”, menciona la periodista.

“Gente que ha trabajado en esos equipos porque no sólo están los actores, están los ayudantes de cámara, cuánta gente que sí sabía de muchas cosas. No nos provoquen porque ahorita pongo a desfilar acá a toda la lista de extrabajadores de Al Fondo Hay Sitio para que cuenten todas las anécdotas de ahí”, continúa Magaly Medina sobre los problemas que habían en Al Fondo Hay Sitio.

Magaly Medina mantiene su postura de que el productor no quiso entererase, “se tapaba las orejas”, menciona la periodista sobre Efraín Aguilar.

Además, la periodista se refirió al comentado pronunciamiento que hizo Efraín Aguilar en su cuenta de Facebook sobre la acusación de Mayra Couto contra Andrés Wiese.

Magaly Medina sugirió que Efraín Aguilar se hacía el de la vista gorda con el comportamiento de Andrés Wiese. “Bueno si a él no le llegaron las quejas (...) yo creo que en una producción, he trabajado en televisión hace muchos años, también me he movido en medios periodísticos, todo se sabe dentro de una producción, dentro de una canal, que una gente se haga de la vista gorda es otra cosa”, indicó la periodista sobre el productor.

Magaly hace amenaza a equipo de Al Fondo Hay Sitio (TROME)

