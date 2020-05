Magaly Medina habló sobre las críticas de Alejandra Baigorria al presidente Martín Vizcarra. La ‘gringa de Gamarra’ indicó-a través de un video de Instagram-al mandatario peruano que sus medidas no funcionaban porque había ido a comprar tela para sus mascarillas, pero la gente había salido a la calle como si no existiera la cuarentena.

“Las calles estaban llenas de carros, de personas, como un día normal. Así que nadie está respetando la cuarentena. Los policías ya no te piden permiso de tránsito. Es más, ya no hay policías, veo más militares que policías. Así que, presidente Vizcarra, de verdad que estas medidas no están sirviendo, debe cambiarlas porque todo está peor”, dijo ‘Ale’ en un Instagram Stories.

Ante esto, Magaly Medina sostuvo que Alejandra Baigorria debe estar escuchando a alguien para hablar de política.

“¿A quién estará escuchando, no? O el andar mucho por La Victoria, yendo a repartir mascarillas con George Forsyth, de repente se le ha metido el bichito de la política o debe estar escuchando a muchos políticos, que se le pegó”, arremetió la ‘Urraca’.

Magaly Medina habló sobre las críticas de Alejandra Baigorria a Vizcarra. (ATV-Trome)

Magaly Medina comentó que tal vez la exchica reality busca ser congresista, “como tanto farandulero que no tiene otra cosa mejor que hacer, (pero) para eso hay que prepararse un poco, para después no hacer pasar vergüenza al país”.

Finalmente, la estrella de ATV le mandó su ‘chiquita’ a Alejandra Baigorria: “Ya qué Vizcarra te va a escuchar, bastante, mamita”.

Alejandra Baigorria habló sobre el gobierno de Vizcarra. (Instagram)

Alejandra Baigorria habló sobre el gobierno de Vizcarra. (2da parte/Instagram)

Magaly Medina recordó su entrevista con Yahaira Plasencia. (ATV-Trome)

