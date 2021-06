Magaly Medina criticó a Alejandra Baigorria, quien se volvió tendencia por compartir un post para llamar a las Fuerzas Armadas (FF.AA) en polémica publicación en su cuenta de Instagram para que ‘ponga orden’ tras el conteo de votos de la ONPE en las Elecciones 2021.

“Son convocatorias que están difundiendo por redes sociales. Una marcha convocada por unos irresponsables que quieren inducir a la gente a otro tipo de pensamiento. Parece que cayó en el jueguito y tuvo que hacer sus descargos”, inició la ‘urraca’.

Luego, Magaly Medina indicó que a Alejandra Baigorria no la acompañaría ni a la esquina y que eso son los problemas de los llamados “influencers”.

“Es cierto que a Alejandra Baigorria nadie le va a hacer caso. A ella no la acompañaría ni a la esquina si me convoca. Cuando tengamos que dar información en redes sociales no hay que ser ‘calabacita’ para decir cualquier cosa”, concluyó.

¿QUÉ PASÓ CON ‘ALE’ BAIGORRIA?

Resulta que Alejandra Baigorria convocó a sus seguidores a que participen de una marcha por la ‘democracia’, sin embargo, también solicitó que las Fuerzas Armadas acudan porque era ‘muy importante’.

“Nuestras fuerzas armadas que pongan orden, esta marcha es muy importante con las Fuerzas Armadas”, se lee en la publicación de Alejandra Baigorria en Instagram, la misma que luego decidió eliminar ante las críticas.

La pareja de Said Palao fue blanco de cuestionamientos en redes sociales por personas que manifestaron que, debido a su publicación, podría enfrentar problemas legales. Algunos usuarios comentaron que la guerrera estaba convocando a un golpe de estado.

MINISTERIO DE DEFENSA SE PRONUNCIÓ

El Ministerio de Defensa (Mindef) reiteró este miércoles su compromiso y el de las instituciones Armadas “con la Constitución, la democracia y el principio de neutralidad asumido por el gobierno de transición”, que lidera el presidente Francisco Sagasti.

El sector dirigido por la titular Nuria Esparch emitió un pronunciamiento a raíz de la difusión en redes sociales de la convocatoria a la intervención de miembros de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral.

“El Ministerio de Defensa y las instituciones armadas reiteran su compromiso con la Constitución, la democracia y al principio de neutralidad asumido por el Gobierno de Transición y Emergencia. Asimismo, reafirmamos el compromiso de respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas el 6 de junio, como corresponde”, señala el comunicado difundido en su cuenta institucional de redes sociales.

