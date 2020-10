NO ES AMOR. Magaly Medina se refirió a la no oficialización de la relación de Alejandra Baigorria y Said Palao. La urraca precisó que la integrante del reality Esto es Guerra no busca nada serio con su colega y que lo quiere para pasar el rato.

Magaly Medina indica que si la relación no se oficializa es por la negativa de Alejandra. “No le da el espíritu para decir es mi novio, sólo ha dicho que lo quiere mucho, claro, como quieres un pedazo de panetón, como quieres un chocolate de vez en cuando, yo a mis mascotas las quiero más porque las amo”, menciona.

Magaly Medina continúo diciendo que Said Palao es un 'antojito’ para Alejandra Baigorria. “Tú quieres un par de zapatos, quieres una nueva casaca, un carro, así lo quiere como un objeto más de las cosas que la hacen sentir cómoda. No hay que presionarla, hay que dejarla que vive su entremés, su antojito”, indica.

“¿Los hombres no hacen eso cuando terminan una relación? ¿No tienen varios antojitos antes de que encuentren su oficial? Antes de que se comprometa y quiera la casa con el perrito, cuento de hadas no existe, es más realista, no lo oficiales, a veces los hombres sirven como una buena compañía de vez en cuando”, dice Urraca.

Magaly tilda de objeto a Said Palao