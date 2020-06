FUERA DE SÍ. Magaly Medina entrevistó al actor Alfredo Adame para hablar de su accidentada entrevista con Laura Bozzo, sin embargo, el mexicano mostró su peor rostro y llamó ignorante a “Urraca”.

La entrevista entre Magaly Medina y Alfredo Adame se tornó violenta cuando la periodista le preguntó por sus acusaciones de maltrato hacia las mujeres. El actor indicó que la Urraca lo estaba acusando de misógino.

“¿Usted odia a las mujeres, señor Adame, por lo que le hizo su exesposa?”, cuestionó Magaly Medina al actor. Alfredo Adame indicó que no odia a las mujeres. “Le digo las verdades a la gente así sean hombres o mujeres. Yo no odio a las mujeres, yo doy charlas de liderazgo”,mencionó el mexicano.

Alfredo Adame continuó y atacó a Magaly Medina. “Lo que tú acabas de decir es lo mismo que dijo Laura Bozzo, la palabra cuando sale del cañón no tiene regreso como la bala, me acabas de llamar misógino , me acabas de decir que odio a las mujeres. Tú estás totalmente equivocada", precisó el actor.

En su defensa, Magaly Medina indicó que sólo le estaba preguntando. “Si yo te digo tírate al pozo ¿te tiras? tú has oído que yo soy un misógino", la interrumpió Alfredo Adame. La periodista le dijo que no iba a permitir que le falte el respeto. “A mí no me piques, conmigo no te metas, ¿tú puedes comprobar que soy un misógino?”, continuó Alfredo Adame.

La periodista llegó a su límite y le pidió a Alfredo Adame que se controle. “Yo no soy su exesposa, el respeto se gana, me falta el respeto a mí, es un misógino al hablar así, cómo va a llamar a una mujer machorra, es un hombre de las cavernas”, dijo Magaly Medina.

Alfredo Adame no se quedó callado y la llamó ignorante. “Yo te llamo a ti ignorante, eres una mala periodista de espectáculos”. Magaly Medina se vio obligada a cortar la entrevista y se burló del actor. “Yo no lo voy a botar del programa, pero si lo cortó la señal, que se vaya a chingar a su madre”, dijo entre risas.

Magaly Medina le hace el pare a Alfredo Adame y corta la entrevista (TROME)





