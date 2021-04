Alfredo Zambrano: Las mujeres con las que fue relacionado antes de su ruptura con Magaly Medina

A casi una semana de que se confirmara el fin del matrimonio de Magaly Medina y Alfredo Zambrano, más detalles salen a la luz. Esta vez, el programa ‘Amor y fuego’ recordó las veces en las que el notario fue relacionado con bellas mujeres mientras mantenía la relación que mantuvo con la conductora de TV.

Pese a que Magaly Medina ha negado que su matrimonio haya finalizado por culpa de una tercera persona, el programa de rodrigo González y Gigi Mitre precisó que Alfredo Zambrano ya había sido vinculado con guapas mujeres.

MÁS INFORMACIÓN: Rodrigo González habla de rumores de fuerte pelea entre Magaly Medina y Alfredo Zambrano

En un primer momento, Alfredo Zambrano fue relacionado con el grupo de modelos extranjeras denominado ‘Las chicas doradas’, que integraba Alexandra Méndez. Aquella vez, la popular ‘Chama’ indicó que Magaly y el notario discutieron porque él les cantó una canción en la Plaza de Acho.

Asimismo, Alfredo Zambrano fue relacionado con la cantante Giuliana Rengifo, sin embargo, ella misma ha indicado que todo se trata de un malentendido y que nunca conoció al ahora exesposo de Magaly Medina.

“Todo se quedó en rumores, mi conciencia está tranquila”, Dijo Giuliana Rengifo sobre su supuesta vinculación con Alfredo Zambrano.

RODRIGO REVELA QUE MAGALY Y ALFREDO SE PELEARON

Rodrigo González y Gigi Mitre no pudieron evitar hablar del fin de la relación entre Magaly Medina y Alfredo Zambrano. En ese sentido, el popular Peluchín se preguntó qué pudo haber pasado para que decidieran terminar.

El conductor de Amor y Fuego mencionó unas especulaciones que empezaron a correr desde antes del anuncio de la separación de la periodista. “El rumor que corrió era que hacía tres semanas que Alfredo se había ido de la casa luego de una fuerte discusión. Parecía que en ese tiempo, lo que Magaly no quería era que la prensa se entere o que lo ponchen o que lo sigan de otro show show y que ella diga ‘yo no he dicho que estaba separada”, mencionó el entretenedor.

