Magaly Medina reapareció en su programa tras su breve viaje a Miami tras anunciar su separación del notario Alfredo Zambrano, tras cuatro años de matrimonio. La conductora indicó que no la verán llorar y que no le guarda ‘luto’ a su expareja.

En la más reciente edición de su programa, Magaly Medina indicó que la vida continua tras el fin de su matrimonio y que no estará deprimida porque es una mujer empoderada.

“He venido de negro porque me han dicho que tengo que hacer duelo, que no es posible que no llore en un rincón deprimida, pero si mi profesión es sonreír y alegrarlos a todos ustedes. Dime, ¿Quién se ha muerto porque ha terminado con un hombre? ¿Qué mujer empoderada que no se quiera asimisma se ha muerto y tenga que guardar duelo? ¡No me da la gana de guardar duelo! Ya estoy muy vieja para guardarle duelo a alguien”, dijo Magaly Medina.

ES UNA MUJER EMPODERADA

Asimismo, Magaly Medina se dirigió a sus enemigos que se burlaron de ella y que esperan verla llorando en TV, mencionando que disfruta de su soledad y es muy independiente.

“La vida sigue y continúa, la vida es como un tren que no para hasta el final, espero a mis 58 años seguir en ese tren al ritmo que yo misma me marque. La mayoría de personas que esperen que llore a moco tendido son mis enemigos que creen que esto es un fracaso. Me encanta mi soledad, soy una mujer independiente y empoderada”, agregó.

TROME | Magaly Medina reaparece y dice que no le guarda duelo a Alfredo Zambrano

RODRIGO GONZÁLEZ LA ECHA

Rodrigo González sigue revelando más detalles de la relación que mantuvieron Magaly Medina y Alfredo Zambrano, la misma que terminó hace unos días cuando la conductora anunció su separación.

En la reciente edición de su programa, Rodrigo González precisó que, cada vez que Magaly Medina peleaba con el notario, la ‘Urraca’ se ponía como portada y posaba en bikini, cuando tenía su revista. ‘Peluchín’ precisó que esa misma ‘maña’ la aplicaba ahora en su en Instagram, donde luce su soltería.

“Antes, cuando Magaly tenía su revista de miércoles y se pelean con el notario, ella se ponía en portada en bikini como ‘estoy soltera de nuevo’, ahora en Instagram. En esa época, ella lo hacía y luego volvía, lo hacía y luego volvía”, dijo Rodrigo González revelando las tácticas de la Urraca.

TROME | Alfredo Zambrano: Las mujeres con las que fue relacionado antes de su ruptura con Magaly Medina