No la sueltan. Magaly Medina arremetió contra Alondra García Miró por actitud pasiva en video donde Paolo Guerrero dice que no estaría con ella si realiza escenas de besos.

“Lo dice delante de la novia que está ahí toda acurrucadita, creo que no se quiere tanto (...) pareciera que las mujeres que están a su lado tienen que pasar una serie de pruebas, procesos, a ver si las oficializan y las llevan al altar, tienen que hacer sus méritos. Yo mujer me sentiría un objeto, un pedazo de papel con el que mi limpió la nariz (...) la chica está a su lado escuchando que el novio habla de ella como si se tratara de una casa", meciona Magaly Medina sobre las declaraciones de Paolo Guerrero.

Además, Magaly Medina tildó de machista recalcitrante a Paolo Guerrero. “En algún momento, Paolo acepta que es un macho, que no es tipo moderno, una mujer empoderada de hoy no podría tolerar estas declaraciones. Alondra está debutando (...) o sea me van a decir que en esa novela no hay escena de besos, pero escuchemos al machista de Paolo Guerrero”, continúa la conductora.

“Para un machista siempre tiene que haber alguien con alma de geisha, definitivamente Alondra no se quiere mucho, no se valora tanto. En la novela que ella estelariza no van a haber escenas de besos, en una novela siempre la heroína y el galán se besan siempre”, finaliza Magaly Medina sobre la respuesta de Alondra García Miró sobre respetar la decisión de Paolo Guerrero.

