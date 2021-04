Magaly Medina llama ‘alucinada’ a Luciana Fuster por decir que ‘ya hizo todo lo que ha querido’

Luciana Fuster realizó una transmisión en vivo en la que enumeró cada uno de los ‘logros’ que había logrado a su corta edad en la TV, radio y otros ámbitos. Al respecto, Magaly Medina llamó ‘alucinada’ a la modelo tras sus declaraciones.

En una emisión en vivo, Luciana Fuster indicó que ya realizó varios proyectos en la conducción y que solo le faltaría ‘hacer deportes extremos’ en la vida.

“Todo lo que he querido realmente lo he tenido, la locución era uno de mis proyectos también, me llegó la oportunidad y ahora estoy en la radio y estoy totalmente feliz. He hecho de todo, ¿Qué me falta hacer? Creo que solo deportes extremos”, dijo Luciana Fuster.

Magaly Medina, al escuchar sus palabras, tildó de ‘alucinada’ a Luciana Fuster y cuestionó la cantidad de seguidores que tiene en la red social Instagram.

“Uno puede hacer muchas casos mal pero no por eso vas a decir ‘ya hice todo lo quise en la vida’. Yo a mí edad todavía no he hecho todo lo que quiero hacer en la vida (...) Ella es alucinada, qué le vamos a hacer. Dice que tiene 4 millones de seguidores ¿deben ser auténticos?”, cuestionó Magaly Medina.

SE QUEDÓ EN PERÚ

Después de dos meses, Luciana Fuster revela los verdaderos motivos por los que decidió quedarse en el país y no emigrar a tierras aztecas.

“Ese es un tema que va a llegar, yo tomo la decisión y punto, pero ahorita quiero disfrutar de todo el trabajo que acá, en el programa mismo y en al radio que volví a entrar. No es fácil tampoco salir de tu país, donde tienes tantas cosas y te toman en cuenta, donde te valoran y donde has crecido. En algún momento me iré, soy chiquita aún, tengo 22 años”, dijo Luciana Fuster.