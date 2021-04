Magaly Medina se pronunció sobre el comunicado que envió Álvaro Paz de la Barra en el que anuncia que ‘superó los problemas de pareja’ con Sofía Franco y que ambos se habían pedido disculpas, pero que se separarían.

Al respecto, Magaly Medina indicó que no entiende como Sofía Franco pudo firmar ese comunicado y calificó a Álvaro Paz de la Barra de poco caballero por la violenta detención que sufrió la rubia, hace unas semanas.

“No entiendo cómo Sofía Franco ha podido firmar este comunicado. Un comunicado de estos debería hablar solo de Álvaro Paz de la Barra lamentando la conducta deshonrosa de un caballero que tuvo con su esposa y madre de su hijo, al pedirle a la policía que venga a tirársela al piso, enmarrocarla y llevarla a la comisaria”, indicó Magaly Medina.

Asimismo, la Urraca indicó que Sofía Franco no tiene porque disculparse por algo que no ha hecho y que este comunicado que envió el alcalde de La Molina es una humillación para ella.

“Sofía Franco no ha abierto la boca hasta este momento, no ha dicho absolutamente nada que hiera, que ofenda o que mancille el disque honor de su todavía esposo. Un papel que está siendo nuevamente una humillación para ella. Esto es volver a humillarla de aceptar algo que no hizo”, agregó.