NO SE CONTUVO. Magaly Medina continúa con la sangre en el ojo y arremete contra Tilsa Lozano por llamarla mentirosa. En un breve monólogo, la conductora recordó la turbia relación que estableció la exmodelo con el futbolista Juan Manuel Vargas.

Magaly Medina no se aguantó y llamó “señorita amante” a Tilsa Lozano. “Para ella la privacidad tiene un precio, no se acuerda de los titulares de esa época, ella ya no se acuerda de eso. Mi privacidad es mi privacidad, yo sé lo que cuento, pero no es por plata que lo haga, acuérdese señorita amante, desde cuándo tienes autoridad moral para decirme lo que haré con mi esposo”, indicó la conductora.

La conductora tildó de interesada a Tilsa Lozano y volvió a recordarle que nunca la oficializaron. “Nunca he necesitado que me paguen plata para hablar de mis cochinadas, para llorar por el amor de alguien que nunca me oficializó, encima como nunca tuvo anillo tuvo que conformarse con la plata que le dieron en El Valor de la Verdad”, continúa Magaly Medina.

Finalmente, Magaly Medina habló sobre la cantidad que Juan Manuel Vargas habría invertido para estar con Tilsa Lozano. “Juan Manuel Vargas habría gastado hasta 600 mil dólares, su compañía le costó a Vargas un ojo de la cara, su compañía, mi compañía es gratuita porque la plata la ganó yo con el sudor de mi propia frente, no necesito de un amante que gasté 600 mil dólares en mí”, dijo la periodista.

