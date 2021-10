Magaly Medina dijo que el ‘ampay’ de Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda será el más sonado de la temporada de su programa ‘Magaly TV, la firme’ por el alto rating que alcanzó (19 puntos el día de la emisión del video y 20 puntos el jueves con las repercusiones ), y espera que la conductora de ‘América hoy’ y el futbolista de la Universidad César Vallejo, lleguen a un ‘sano entendimiento’ por el bien de su hija.

¿Magaly este ‘ampay’ será el más sonado de la temporada?

Totalmente de acuerdo contigo.

Arrasaron con el rating, hicieron picos de 28.9 puntos...

Sí, y eso que no le sumamos el rating de otros programas que explotaron el tema.

Hace mucho no había un ‘ampay’ así, ¿creo que este fue el que más rating te generó?

Así es. En esta nueva etapa es el de mayor audiencia y rebote.

De los ‘ampay’ que has presentado, ¿este será el que más recuerdes?

Ya todo me dejó de impactar, pero nunca me dejó de impresionar el ‘ampay’ de Carlos Thorton con Bárbara Cayo, ese fue impresionante. Thorton había trabajado con nosotros en el canal, la otra chica tenía un matrimonio con hijos, también el de Karina Calmet nos puso en shock. Creo que los ampay a mujeres, en un medio tan machista en el que vivimos, llaman más la atención porque estamos acostumbrados a que sean los hombres los infieles, pero digamos que si es una mujer mediática, el morbo se incrementa.

Eso es verdad, nuestra sociedad es machista y las mujeres contribuimos con eso..

Lo que pasa es que una relación necesita un compromiso de dos personas, no solo de una y hay que ser consciente que cuando algo malo está pasando hay que tratar de que los dos trabajen sobre sus problemas, si se esfuerzan, trabajan y no se arreglan, bueno hay que separarse en el mejor de los ánimos, pero en este caso, tal vez, ella se dio cuenta que las cosas no estaban funcionando y él, no. No se sentaron a analizar la realidad de las cosas y ella se sintió tentada por un bailarín que cubrió esas expectativas emocionales que no encontró, quizás, en su pareja. Eso también, como dijo el psicólogo, habla de la inmadurez emocional de algunas personas, siempre hay que estar trabajando en eso. Ojalá puedan separarse en armonía.

Tu ‘TikTok’ escuchando el descargo de Melissa, también tuvo muchas vistas.

Alcanzó 3.9 millones de reproducciones, es increíble el nivel de respuesta.

Magaly Medina cuenta que su video tuvo más de 3.9 millones de reproducciones

Los especialistas no creen en la defensa de Melissa...

Nadie cree lo que ha dicho. Hay demasiadas incongruencias, ella pensó que el ‘Gato’ se iba a quedar calladito, no contó con que él saldría a desmentirla dejándola sin argumentos.

Una pena, porque se les veía enamorados...

Yo los veía como una pareja bien llevada. Hubiera sido bueno, para ella, que reconozca la situación y pida disculpas públicas al esposo, pero prefirió echarle la culpa al ‘Gato’.