En medio de la polémica que se generó por la difusión de las imágenes que muestran a Jackson Mora ingresando a la casa de Tilsa Lozano, Magaly Medina mostró un video en el que el exluchador aparece junto a una rubia mujer.

El video que mostró Magaly Medina, Jackson Mora aparece llevando a una misteriosa mujer, a quien recogió de una casa en Surquilo. El también empresario la trasladó hasta la sede del Colegio Médico de Miraflores.

¿Quién será la dama? ¿Tilsa Lozano la conocerá? Son algunas de las preguntas que hacen los reporteros de Magaly Medina en el informe que difundieron en el espacio de farándula.

Jackson Mora visita a Tilsa Lozano

TEME POR SU SEGURIDAD

En comunicación con ‘En boca de todos’, Tilsa Lozano denunció que una cámara de TV se encuentra en la entrada del edificio donde vive, esto luego de que el prgrama Magaly Medina ampayara a su pareja Jackson Mora yendo a visitarla en medio de la cuarentena por el coronavirus.

Tilsa Lozano, quien fue víctima de robo hace unos meses, indicó que le da temor que la estén grabando todo el día y que se pueda generar un accidente de tránsito porque están ‘persiguiendo’ a su pareja en distintos vehículos.

“No sé de que canal será, he tenido a una persona parada en mi casa, durante horas, grabando mi casa, sabiendo que he sido victima de robo. Hoy que Jackson ha estado trabajando, lo han estado persiguiendo en un carro, lo han cerrado, lo han parado, le han metido el micrófono. Eso no es mantener el distaciamiento social, una cosa es trabajar y otra es estar persiguiendo y pudiendo generar accidentes, no mantienen el distanciamiento social”, dice Tilsa Lozano.

