Magaly Medina es la reina indiscutible de los ampays en el Perú y pese a que han existido programas que imitan su estilo, ninguno ha logrado superarla al momento de lanzar una ‘bomba’ que repercute, no solo a nivel de farándula, sino también en lo político, tal como ha pasado con el caso de Richard Swing. La popular ‘Urraca’, desde que empezó su programa en 1997, alcanzó la fama al captar infraganti a futbolistas, bailarinas, conductores de tv, modelos, periodistas y hasta empresarios siendo infieles o protagonizando escándalos en la vía pública o en alguna parte del mundo.

A continuación te presentamos los ampays más polémicos en la historia de los 24 años del programa de Magaly Medina:

El arete de Malú Costa y Aldo Olcese

En el 2004 Malu Costa saltó a la fama por un ‘ampay’ con el futbolista Aldo Olcese. La actriz fue captada en una comprometedora situación en el auto del jugador que por ese entonces jugaba en Alianza Lima. Tras la difusión de las imagenes, Malú Costa bromeó al decir que ‘se le había caído el arete’ y lo estaba buscando en las piernas del jugador. Desde ese momento, la exactriz fue llamada Ma-Malú’.

La fiesta romana de Paul Martin

Fue el primer ampay que transmitió Magaly Medina en su programa de ATV. Las imágenes causaron revuelo debido a que el actor era conocido por su aparente seriedad y no tener escándalos en la farándula peruana. Pero estas imágenes habrían sido tomadas en un crucero al que Paul Martin y algunos amigos tomaron y vivieron la verdadera ‘vida loca’. El exgalán de Natacha se mostro en ropa interior y dejándose tocar en una ‘fiesta romana’, donde una sábana blanca le cubría solo una parte de su cuerpo.

El beso prohibido de Bárbara Cayo y Carlos Thorton

Bárbara Cayo gozaba de gran popularidad gracias a la telenovela Torbellino y otras producciones nacionales en las que participaba. Carlos Thorton era su compañero de reparto y verlos en un ampay remeció a toda la farándula peruana en su momento. La mayor de las Cayo se encontraba casada en el momento en que fue ampayada dándose besos con Thorton. La artífice de este ampay fue nuevamente Magaly Medina, quien no dudó en mandar a sus chacales a seguir a los artistas.

Después de unos años de sucedido el hecho, Bárbara contó a la revista cosas que Magaly Medina no debería existir. “Lamentablemente, no solo perdí contratos importantes por eso, sino también mi matrimonio (…) Y si queremos hablar de eso, pues personas como ella no deberían existir. Así de simple. Mi vida entera se vio truncada y hasta presumo que fue el estrés emocional lo que generó el cáncer que gracias a Dios me detectaron a tiempo y que ya está totalmente superado”

Bárbara Cayo y Carlos Thorton ampay

Jéssica Tapia, Álvaro Maguiña, Álamo Pérez Luna y una boda cancelada

La vida amorosa de Jéssica Tapia estuvo en boca de todos por varios años, ya que no solo fue captada besándose con un hombre casado, sino que ella se encontraba a días de casarse cuando las imágenes se transmitieron en televisión nacional en el programa de Magaly Medina. En aquel año Jéssica Tapia inició un romance escondido con su compañero Álvaro Maguiña, quien se encontraba con pareja en ese momento.

El romance duró varios años hasta que Tapia fue nuevamente ampayada en salidas con Álamo Pérez Luna, en ese tiempo director de noticias de Panamericana y trabajaba directamente con Maguiña y la espigada periodista. Posteriormente, Álvaro fue despedido y así Tapia y Pérez Luna pudieron vivir su romance abiertamente, aunque no duró mucho tiempo, pues Jéssica lo terminó dejando por sus problemas con el alcohol.

Jéssica Tapia y sus ampays con Alvaro Maguiña y Alamo Pérez Luna

Pedro Gallese y el ampay que no pudo atajar

El portero de la selección peruana Pedro Gallese fue ampayado saliendo de un hotel a altas horas de la madrugada con una misteriosa mujer que no es su esposa Claudia. Así lo difundió el programa Magaly TeVe: La firme. Las cámaras del programa Magaly TeVe se acercaron al vehículo donde se encontraba Pedro Gallese y la dama con quien había pasado la noche en el hotel, sin embargo, trató de ocultarse al verse descubierto.

Minutos después de la difusión de las imágenes, Claudia se pronunció al respecto y anunció el fin de su matrimonio. Un día antes, la esposa del futbolista publicó videos donde aparece el arquero jugando con sus menores hijos, lo que confirmaba que no existía algún distanciamiento.





Marea Chalaca: La juerga de Carlos Zambrano con mujeres en un yate

Carlos Zambrano fue ampayado por las cámaras de ‘Magaly Tv. La firme’ en un lujoso yate en compañía de varias mujeres y amigos . En las imágenes del programa de la ‘Urraca’ se aprecia al jugador besando a una joven desconocida. En el video, el ‘León’ aparece acompañado de varias mujeres en ropa de baño con quienes armó un fiestón en altamar. Asimismo, en algún momento de la fiesta, Carlos Zambrano se pone a bailar a las mujeres que estaban en la embarcación y ensucia el mar al tirar una botella vacía.





Las borracheras de Christian Cueva

Christian Cueva , desde que se convirtió en uno de los engreídos de Ricardo Gareca , ha estado en el ojo de la tormenta , pero no solo por sus escándalos deportivos y salidas polémicas de los clubes donde ha militado en los últimos años, sino también ha sido acusado de ser infiel y de involucrarse con algunas chicas ligadas a la farándula mientras su esposa se encontraba radicando en Trujillo cuidando a sus hijos. Su último escándalo, donde se puso a tomar como fiesta patronal, propició que su pareja le dijera hasta aquí nomás a solo días de jugarse la Copa América.





Potrillos en juerga: Carlos Ascues y Jean Deza

J ean Deza y Carlos Ascues, jugadores de Alianza Lima, fueron ampayados con Shirley Arica en un local nocturno del distrito de La Victoria, después del triunfo de Alianza Lima ante el Atlético Grau de Piura, según un informe de ‘Magaly Tv. La firme’.

En las imágenes se puede ver a Jean Deza y Carlos Ascues con Shirley Arica y la modelo Kathie Reds, en este local llamado ‘La Casa de la Salsa’. Según este informe, el ampay fue de madrugada y Ascues se habrían dado un apasionado beso.





Una pizza, un beso y la infidelidad de Karina Calmet

Magaly TV en el 2002 emitió unas imágenes que muestran a Karina Calmet en comprometedora escena amorosa con un hombre que no es Samir Gíha, su esposo. Algunos aseguran que su matrimonio con el ex cantante Samir Gíha ya se había enfriado y que el trabajo que este desempeña en Colombia como representante de actores peruanos en telenovelas habría sido el motivo para meditar sobre la separación.

Magaly Tv ampayó a Karina Calmet siendo infiel a Samir Gia

Dos mujeres, un camino: Las infidelidades de Jean Paul Gabutoau

En los últimos meses, la pareja ha protagonizado varios escándalos en la farándula peruana, entre infidelidades por parte del empresario, denuncias por violencia física y psicológica, rupturas y reconciliaciones, que han acaparado las portadas de los medios de espectáculos. Esta vez, según el programa ‘Magaly TV, la firme’, Silvia Cornejo habría perdonado nuevamente la infidelidad de su pareja Jean Paul Gabuteau y ya estarían viviendo juntos. En un informe se puede ver a la conductora de ‘América Espectáculos’ y al empresario juntos disfrutando de un día de relajo en un centro recreacional, ubicado en Lurín.

Puma Carranza y la infidelidad de su esposa

Los chacales de Magaly Medina volvieron a hacer de las suyas y ampayaron a la esposa del Puma Carranza siéndole infiel a ahora exfutbolista con un conocido barrista de universitario. Carmen Rodríguez calificó el hecho como un error y tras varios meses de estar separados a causa de este episodio y los escándalos de la vida del ídolo de la U, decidieron darse una nueva oportunidad y hoy viven tranquilos y alejados de los escándalos.





Cholito Sotil y Paco Ferrer

Es uno de los ampays que causó revuelo en su momento, Johan Sotil, en marzo del 2004, cuando aún jugaba por Universitario de Deportes, se le vio de la mano con el famoso transexual y hoy fallecido ‘Paco’ Ferrer. Por este ampay, el ‘Cholito’ fue separado del club crema y no volvió a destacar en el fútbol peruano.

Janet Barboza y César Hildebrandt

Ambas personalidades fueron ampayadas en una salida juntos. La reina de las movidas, en su momento, habría cautivado al serio periodista, quien le pidió cenar y quedaron en encontrarse en un lujoso restaurante. Sin embargo, el romance no resultó y cada uno trabaja en su rubro.

Janet Barboza y César Hildebrandt ampay

Michelle Soifer y Reimond Manco

Michelle Soifer y Reimond Manco fueron vistos besándose en el 2010 cuando, supuestamente, la integrante de Combate aún tenía una relación con Jonathan Rojas. “No fue mi enamorada, solo salí con ella”, dijo escuetamente durante la entrevista con Magaly Medina. Asimismo el futbolista negó que sea ‘mujeriego’ y prometió que no volverá a protagonizar ningún escándalo borracho.

Cindy Marino y Amilton Prado

Cindy Marino fue ampayada en varias oportunidades con el futbolista Amilton Prado, quien estaba casado en su momento. Incluso, el pelotero se quiso pasar de vivo y hasta llevó a su esposa a la Selva para amistarse, pero por interno le rogaba a Cindy Marino volver con él y hasta habló mal de la madre de su hija. El romance duró cuatro años.

Tenchy Ugaz infiel con la ‘Gata’

Magaly Medina mostró infraganti al futbolista Manuel “Tenchy” Ugaz mientras ingresaba a un hotel de 2 estrellas ubicado en el centro de la ciudad de Trujillo junto a una mujer que no es su esposa, a tan solo 2 semanas de haber tenido una hija con la popular ex bailarina y actriz cómica Sara Manrique. El jugador y su desconocida acompañante pasaron toda la noche juntos en el mencionado lugar, abandonando el recinto en horas de la mañana.

John Kelvin infiel a su esposa

John Kelvin tras el ampay de su ‘tour juerguero’ por las cámaras de Magaly Tv. La firme, que terminó como sucedió la primera vez, ingresando a un hotel con una mujer desconocida. Tras este nuevo ampay, su aún esposa Dalia Durán mandó un mensaje indicando que ya no quería recibir al cumbiambero en su casa y que sus ‘amiguitas’ le harían un favor si se lo llevan. John Kelvin, ¿cambiarás algún día?