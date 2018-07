Magaly Medina analiza su futuro televisivo, ¿seguirá en Latina? | ENTREVISTA

Magaly Medina regresó de sus vacaciones por Europa y aunque todavía no define su futuro televisivo, considera que aún ‘hay pan por rebanar’.



Magaly, ¿ya te reincorporas a Latina?

Al único lugar que me voy a reincorporar es al gimnasio (ríe) porque la gente de mi canal sigue en #ModoMundial, así que esperaré con paciencia y buen humor que termine el fútbol para sentarnos a hablar con todo el interés y la atención del caso.



Ney Guerrero comentó que todavía eres un ‘producto que vende en la televisión’...

Le agradezco a mi gran amigo y productor que siga pensando así de mí, si lo dijera otro no lo creería, porque ni yo misma me creo quien soy. Se lo agradezco, pues sé que lo dice como profesional, ya que si pensara que estoy acabada, me lo diría en privado. Ahorita no tengo una bola de cristal para saber qué va a pasar conmigo, pero considero que todavía hay mucho pan por rebanar, la historia no está cerrada, recién está por empezar y tengo otros proyectos que pienso desarrollar.



¿Escribirías un libro como Laura Bozzo? Por cierto, ella comentó que te equivocaste al hablar de Paolo Guerrero y por eso no estás en la televisión.

Qué puedo decir de Laura, ella tiene el sentido de la oportunidad. Está con Dios y con el diablo, es de ese tipo de personas, primero te raja y luego te sonríe e invita a comer y, en este mundo, la prefiero a ella porque te ataca por delante, no como otros que te clavan el puñal en la espalda, no me molestan sus opiniones.



¿Entonces, no escribirás un libro?

A quien debemos pedirle que escriba uno es a Ney Guerrero. De los productores que me pusieron en Latina, ninguno le llegó ni a los dedos del pie a Ney. Quien se le acercó, por ser talentosa, creativa y con mucho potencial fue Charo Vicentelo, si ella hubiera estado conmigo en las mañanas, otro sería el cantar, pero las circunstancias no se dieron y eso sí me gustaría contarlo en un libro, todos los entretelones que he vivido.

