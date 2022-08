Andrea Arana y Valeria Florez comentaron, este lunes, las fuertes críticas que Magaly Medina emitió en su último programa contra Deyvis Orosco. Y es que la urraca aseguró que el yerno de su examiga, Jessica Newton, no canta y tiene mal gusto por usar lentes oscuros en todo momento. Por si fuera poco, dio a entender que el ‘Bomboncito’ se averguenza de sus raíces peruanas.

“Ella siempre ha emitido su opinión sobre diferentes personajes de la farándula pero ahora recién, después de tiempo... es más, hizo algunos comentarios del baby shower donde participó y luego en su programa hizo un enlace en vivo. Entonces, en ese momento opinaba distinto o de repente se lo guardó para no herir susceptibilidades, como ella misma dijo”, acotó Valeria.

La Miss Peru Latina Universal también consideró que las críticas de Magaly Medina hacia el look de Deyvis Orosco están fuera de lugar y su compañera, Andrea Arana, agregó que el peso del cantante tampoco tiene nada que ver con que use lentes de sol. “No lo como que quiere tapar su rostro”, indicó.

Valeria Florez aseguró que quizá la urraca está algo resentida con la familia de Jessica Newton, tras terminar su relación amical. “Se huele como un poquito de resentimiento”, indicó la conductora.

¿QUÉ PASARÁ CUANDO MAGALY SE PELEE CON MARÍA PÍA?

Finalmente, Andrea Arana criticó que Magaly no critique a sus amigos y personas cercanas a su círculo más íntimo. “En pocas palabras, ella está contigo cuando le conviene, cuando hay amistad ahí no dice nada, pero ahora que ya se distanció de la familia completa, ahora si los raja . La gente dice ‘qué podemos esperar de su amistad con María Pía... tenemos que esperar que ella tal vez se pelee o pase algo para que recién comente algo sobre ella’. La gente critica ese aspecto de Magaly, no importa si es Jessica o Deyvis, o sea... tú te muestras como una persona tan directa... tienes a tus elegidos y una vez que ya los despachaste y no pertenencen a tu vida, ahí sí los rajas. La gente dice que pierde un poco de credibilidad lo que ella comenta”, dijo la presentadora de Un Día en el Mall.

Andrea Arana se preguntó que pasará cuando Magaly Medina se distancie de María Pía Copello, luego de las críticas que emitió sobre Deyvis Orosco tras terminar su amistad con Jessica Newton.

TE PUEDE INTERESAR

Rodrigo González saca cara por Jaime Bayly, tras columna dedicada a Diego Bertie

Samahara Lobatón se molesta y jura que tiene plata: “Es más, le hice una fiesta de 40 mil soles a mi hija”

Amy Gutiérrez se defiende por incidente con su pantalón blanco: “Todas las mujeres entendemos este momento”