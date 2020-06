LA HORA PERUANA. Magaly Medina empezó su programa diez minutos tardes y le echó la culpa del retraso a Andrea Llosa.

La periodista le pidió disculpas a su público por empezar diez minutos tarde. “Por fin, estoy al aire, un poco más pensé que me habían censurado, que nos enemigos había ganado, que estaba fuera del aire. Sorry, disculpen, no ha sido mi culpa”, expresó Magaly Medina.

Magaly Medina no ocultó su malestar porque Andrea Llosa terminó diez minutos después de las 9:45 y afectó la hora de inicio de Magaly TV La Firme. “De verdad yo tengo mucho respeto por el público, pero a veces ay (...) es que muchas vacaciones afectan los relojes, nosotros hemos vivido la pandemia de seguido, usted no merece que nadie sea olvidadizo y se olvide el reloj”, dijo la periodista en referencia a Andrea Llosa.

Esta no es la primera vez que Magaly Medina se muestra mortificada de trabajar en el mismo canal que Andrea Llosa. El 06 de mayo, la periodista indicó que le gustaría que su programa se emita después del de Juliana Oxenford porque deja mejor ráting que el de LLosa.

Magaly Medina le dijo a Juliana Oxenford que ‘es envidiable’ el rating que deja su programa y precisó que ‘ya quisiera ella’ tener el ‘colchón que deja ‘Al estilo Juliana’ al programa de Andrea Lllosa. En el ámbito de la TV, ‘colchón’ se le llama al rating que deja el programa anterior para que, sobre eso, pueda continuar emitiedonse el espacio siguiente con una alta sointonía.

“Es rico, es envidiable que alguien te deje el colcón como el que tu dejas. ¡Ya quisiera yo! pero bueno, yo siempre hago mis ‘memos’, mis quejas al aire, quejas públicas”, dijo Magaly Medina.

Magaly Medina se queja de Andrea Llosa porque tomó diez minutos de su programa (TROME)

Magaly Medina se queja del 'colchón' que le deja Andrea Llosa

Magaly Medina y su fuerte comentario contra chicos realities (TROME)

