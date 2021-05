Andrés Mendoza, otrora ídolo de la selección peruana, Sporting Cristal y el Brujas de Bélgica, reveló que alguna vez invitó a Magaly Medina a una cena romántica en un yate, pero que la ‘urraca’ lo rechazó.

El ‘Cóndor’, como es conocido el exdelantero, dijo que le envió una invitación a la conductora de televisión para que asista a una playa en Francia, y que, incluso, se animó a alquilar un yate para ella.

“Ella rajaba mucho de mí, así que le mandé una invitación a Santo Pietro, una playa en Francia. A la zona “guau”. Le pasaron la voz, le dijeron, pero me dijeron que no le gustaban los de piel oscura. Ella conoce ese lugar, allá iban puros famosos. Había alquilado un yate para ella”, dijo en entrevista con El Bocón.

El ‘Cóndor’ Mendoza indicó que cuando fue jugador de fútbol nunca rompió ninguna regla pese a que la prensa de espectáculos siempre lo perseguía.

“Sí, pero no había nada malo. Nunca me vieron tomando. Ampayaban en locales, salsódromos, pero estaba de vacaciones. Encima no jugaba en Perú, venía a divertirme”, concluyó.

TROME | Magaly Medina se pronunció por polémicos comentarios de Paco Bazán (Magaly TV)

GIANELLA YDOÑA EXPUESTA POR MAGALY

Magaly Medina presentó en su programa ‘Magaly TV, La Firme’, imágenes de la expareja del salsero Josimar, Gianella Ydoña, manteniendo comunicación con su pareja Jonaiyker Madrid, quien se encuentra en prisión. Todo esto en presencia de su pequeño hijo.

“Ah no mientras Josimar juega bromas de mal gusto... ; Gianella conversa con su novio que está en la cárcel; pero hace la comunicación con su novio (delante) con su pequeño hijo y su pequeño hijo tiene un arma de juguete y el novio le responde como si estuvieran jugando a los disparos”, manifestó ‘La Urraca’.

La periodista explicó que si bien el niño es inocente; para la pareja de Ydoña, Jonaiker Madrid esto tiene ‘otro significado’. “Este chico no es un hombre de buenos antecedentes. No es para que con una criatura tan pequeñita juegue de una manera que pueda tornarse una cuestión violenta”, afirmó.

Magaly Medina consideró que con esos juegos ‘el pequeño puede pensar que manejar un arma, no tiene nada de malo’.

