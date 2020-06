NO LE CREE NI LO QUE COME. Magaly Medina indicó que la entrevista que le dio Andrés Wiese a Aldo Miyashiro, a quien tildó de amigo del actor. La periodista precisó que Andrés Wiese parecía estar interpretando a su personaje de Al Fondo Hay Sitio. Nicolas de las Casas.

Magaly Medina arremedó a Andrés Wiese en la entrevista que le dio a Aldo Miyashiro. “Era Ricolas, sólo faltaba Mayra Couto a su costado. Esa cara de compungimiento total, salió él mirando al suelo, hablándole a su amigo Algo Miayshiro”, menciona la conductora de “Magaly TV La Firme”.

La periodista acusa a Andrés Wiese de “hacerse al ingenuo”. “Dice que no sabía que esa chica era menor de edad hasta que salió en un programa de televisión. La mayoría de perfiles no tiene la foto exacta, la gente altera su edad, su foto, se pone otros nombres, es común y silvestre”, indica Magaly Medina.

Magaly Medina se exaspera porque no entiende cómo un hombre del recorrido de Andrés Wiese tiene esos comportamientos en redes sociales. “No peques de ingenuo de naif, un hombre de tu recorrido no puedes estar pensando que la gente no miente en las redes sociales”, le recrimina la periodista al actor.

Magaly Medina no cree en la versión de Andrés Wiese. “Hay muchas persona que utilizan sus redes sociales para conseguir novia, agarre, hay muchísima gente que esta buscando conseguir algo en redes sociales, es el reino de la mentira, cómo puede venir a hacerse el ingenuo, tan ingenuo no era”, menciona con sorna la periodista.

Magaly Medina se refiere a las declaraciones de Andrés Wiese (TROME)

VIDEOS RELACIONADOS

Magaly Medina se mostró molesta por los cuestionamientos a su título universitario (TROME)

Andrés Wiese indica que quería desaparecer del mundo cuando lo denunciaron por acoso a menores (TRO)

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Hermana de Laura Bozzo llamó “pobre diabla” a Juliana Oxenford

Grupo 5 fue tendencia en YouTube por su concierto en el Día del Padre

Anahí de Cárdenas sorprende al cantar tema del “Grupo 5” y sus fans la llenan de mensajes positivos