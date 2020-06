UN NUEVO AUDIO LO COMPROMETE. Magaly Medina expuso audio donde se escucha a Andrés Wiese pedirle a la menor que no grabe la conversación que sostuvieron.

Andrés Wiese habla con la menor de edad, la llama para dejarle un audio. “La verdad es que a mí no me han dicho nada, yo no he grabado nada de lo que hablé contigo ¿tú le has hablado a alguien de estos audios?”, indica el actor en el audio.

Para Magaly Medina este es un claro intento de “poner el parche”. “Él estaba poniendo el parche de que si ella borró las conversaciones, quería saber si las había grabado”, menciona la periodista sobre el comportamiento del actor.

Como se recuerda, la adolescente, a quien llamaron Alejandra para proteger su identidad, habló para el programa de Magaly Medina con autorización de su madre. En la entrevista, contó que todo comenzó cuando etiquetó al actor en sus historias de Instagram y luego el comenzó a hablarle.

Más adelante, le mandó un video de su rostro para finalmente enviarle otra imagen de él desnudo, la cual fue difundido en el programa de Magaly Medina. “Primero me envió una foto de su rostro y me pidió que le enviara una igual. Luego, me mandó una foto en la bañera”, dijo la menor, agregando que también le exigía ver lo mismo de ella.

Cuando Andrés Wiese mantuvo la conversación con la menor edad, él estaba en una relación con Thaiss Felman, pero Alejandra mencionó que nunca le dijo nada sobre este tema. La adolescente sostuvo que nunca tuvo una amistad con el popular actor, que fue nominado como uno de los rostros más hermosos del mundo.

Magaly Medina muestra como Andrés Wiese habría intentado detener denuncia en su contra (TROME)

