AFILA LOS DIENTES. Magaly Medina expresó su malestar porque Aneth Acosta visitó la notaria de esposo, el abogado Alfredo Zambrano, con el fin de enviarle una carta notarial. La conductora le mandó un mensaje al nuevo jale del partido Acción Popular.

Magaly Medina se mostró ofuscada porque Aneth Acosta fue a la notaria de su esposo para enviarle una carta notarial. “Está tan desubicada que fue a la notaria de mi esposo para enviarme cartas notariales a mí”, menciona la conductora.

“No es la primera porque hay gente que ha ido a la notaria. No saben que por ley siendo mi esposo notario no puede enviarme ninguna carta notarial. No puede hacerlo porque soy su esposa”, indica.

Magaly Medina afirma que Aneth Acosta quiere que le responda. “Jamás me he referido a ella porque me parece de las personas que siempre ha querido ser famosa, allá en España le decían Sataneth, la tenían por traidora”, agrega.

Magaly Medina le manda mensaje a Aneth Acosta (TROME)