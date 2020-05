FUEGOOOOOOOOOOOOO. Angie Jibaja volvió a arremeter contra Magaly Medina luego de que la Urraca la criticara por no reconocer que mantuvo una relación con el anciano que la baleó hace unas semanas. Esta vez, la ‘Chinita’ utilizó sus historias de Instagram para lanzarle tremenda advertencia a la periodista.

“De ahora en adelante seré un personaje... nadie me va juzgar más... y Magali ya se viene tu video”, escribió ‘La chica de los tatuajes’ junto a un video donde se le ve bailando con sensuales movimientos.

Angie Jibaja vuelve a amenazar a Magaly Medina con video comprometedor | TROME

Cabe indicar que hace unos días Angie Jibaja se fue con todo contra Magaly luego de que la conductora se burlara de su llanto al estar alejada de sus hijos en estos momentos tan difíciles para ella.

“Te gusta meter bombas, bocona, ¿sabías que soy como el ave fénix? Yo no tengo que sentarme en un programa de televisión a hacer maldades, esperen porque en unos momentos mostraré imágenes exclusivas”, dijo la modelo en alusión a unas imágenes comprometedoras de la estrella de ATV o de alguien relacionado a ella.

Desde su tribuna, Magaly Medina le respondió con todo y la instó a mostrar las pruebas que supuestamente tiene. “A mí no me gustan las amenazas, Angie. Cuando yo tengo imágenes las muestro como he mostrado a lo largo de tu carrera. A mí no me amenaces ni tú ni nadie. Pueden mostrar las imágenes que quieran (...) Deja de amenazarme y dedícate a tu terapia que es lo único que te salvará", finalizó.

Magaly Medina arremetió contra Angie Jibaja, quien la amenazó. (ATV-TROME)

VIDEO RELACIONADO

Magaly destruye a Angie Jibaja por negar relación con hombre que le disparó (TROME)