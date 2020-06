EN PIE DE GUERRA. La hermana de Angie Jibaja, Cielo Yacsahuache Liza, mostró su molestia frente al informe periodístico que emitió en el programa de Magaly Medina por “darle pantalla” al agresor de la exmodelo.

Cielo Yacsahuache utilizó su cuenta de Instagram para expresar su molestia con la entrevista que le hizo Magaly Medina al sujeto que disparó hasta en cuatro ocasiones a su hermana Angie Jibaja. “Magaly Medina no investiga nada, no sabe nada, no eres nada objetiva”, menciona la joven en la mencionada red social.

Cielo Yacsahuache continúa mostrando su furia contra el espacio televisivo. “Viejo obsesionado = 4 disparos a Angie, 2 disparos a la testigo que no consumió ¿Magaly Medina, es enserio?”, escribe la hermana de Angie Jibaja.

La joven pide que el Ministerio de la Mujer se pronuncie por las declaraciones vertidas por la periodista contra su hermana. “En serio dejan que esta mujer siga abusando de su poder televisivo para seguir denigrando a una persona que necesita ayuda, no que la destruyan más ¿Dónde está la ayuda a la mujer, a la víctima, a la que fue disparada”, indica la hermana de Angie Jibaja.

Finalmente, la hermana de Angie Jibaja le envío sus peores deseos a Magaly Medina. “Espero con muchas ansías que este mensaje le llegue a la señora Medina y que pueda dormir todas las noches con el daño que le hace a las personas con una familia atrás”, precisa.

