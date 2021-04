Magaly Medina y Angie Jibaja se pelearon en vivo después que la modelo expresara que siente pena por la sentencia de 15 años a su agresor Ricardo Márquez, pues consideró que debía estar en un centro psiquiátrico.

Magaly Medina le preguntó a la expareja de Jean Paul Santa María cuando había sido la última vez que había consumido drogas, pero la modelo arremetió contra la ‘urraca’.

“Pucha, no me acuerdo, ¿te puedo preguntar eso a ti?”, dijo Angie Jibaja, pero la conductora de espectáculos le dijo que no consumía, aunque era “depresiva”.

La modelo fue insistente hasta que Magaly Medina contó que uno de sus exesposos había sido consumidor de drogas, por lo que decidió separarse.

Trome - Magaly Medina se pelea con Angie Jibaja

“No puedes tratar de salvar a alguien que no quiere salvarse. Lo he dicho abiertamente. Es fuerte, pero yo no he desperdiciado mi vida por las drogas. A mí nadie me ha baleado”, dijo la ‘urraca’, notablemente molesta.

“No escupas al suelo que te pueda caer. Gracias a Dios que no te han baleado”, respondió Angie Jibaja, quien también contratacaba cada vez que Magaly Medina le recordaba que había sido consumidora de drogas.

“No compares la vida con la mía. Porque somos diferentes”, comentó la ‘urraca’ a la modelo, que se quebró en un momento, pero luego volvió en sí para pedir que no consuman drogas porque son malas.

Angie Jibaja también insinuó que Magaly Medina es consumidora de drogas, algo que no le gustó a la ‘urraca’ y le dijo a la modelo que la estaba difamando. “Te recomiendo que vayas a las rehabilitaciones. Una persona adicta es una persona enferma. Te has salido de las rehabilitaciones”.

Finalmente, Angie Jibaja expuso que había conseguido un trabajo en el exterior y que habrían más sorpresas más adelante que le iba a contar a sus seguidores, pues ahora se está dedicando a la venta de jabones.